الأمانة العامة للقضاء الأعلى تفحص باقى الجزء الأول من الحركة القضائية

كتبت هدى أبو بكر

قال المستشار يحيى خليفة الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، إن الأمانة العامة لمجلس القضاء تعمل حاليا على فحص الجزء المتبقى من الجزء الأول من الحركة القضائية للعام 2018 – 2019 ، حيث يتضمن هذا الجزء حركة رؤساء محكمة الاستئناف وحتى درجة مستشار، مشيرا إلى أن الجزء الذى صدر والخاص بالنيابة العامة لا يشكل الجزء الأول بأكمله من لحركة القضائية، وإنما هو جزء منها.

وأضاف خليفة فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الأمانة العامة للمجلس تفحص الجزء المتبقى من الجزء الأول من الحركة القضائية والخاص بترقية رؤساء الاستئناف ، تمهيدا لرفعه لمجلس القضاء الأعلى لاعتماده والموافقة عليه.

يذكر أن الحركة القضائية، تصدر خلال شهرى يوليو وأغسطس من كل عام على 3 أجزاء ، جزء منها يتعلق بترقية من هم فى درجة مستشار بمحكمة النقض إلى درجة نواب لرئيس المحكمة، وترقية مستشارى الاستئناف إلى درجة نائب رئيس محكمة استئناف ورئيس بمحكمة الاستئناف.

ويشمل آخر يتعلق بترقية رؤساء المحاكم الابتدائية، وأعضاء النيابة إلى درجة رؤساء محاكم من الفئتين "أ" و"ب"، وترقية من هم بدرجة قاضٍ إلى رئيس من الفئة "ب" بالمحاكم الابتدائية.

والجزء الذى وافق عليه مجلس القضاء الأعلى والذى يتعلق بأعضاء النيابة العامة والمحامين العموم.