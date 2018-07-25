الأزهر الشريف يبدأ الدراسة فى رواق القرآن الكريم بمحافظة الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن فهد محمد الصغير المدير التنفيذى للرواق الأزهرى بالأقصر، عن بدء الدراسة برواق القرآن الكريم فى محافظة الأقصر، والذى يهدف إلى المساهمة الفعالة فى ضبط التلاوة القرآنية وتحفيظ كتاب الله تعالى لطلاب العلم الشرعى ومساعدة الدارسين على نطق القران بشكل صحيح، مؤكداً بأنه سيتم تفعيل المزيد من أروقة الفرع بالأقصر والتى تهتم بالدراسة الحرة للعلوم المختلفة كالعلوم الشرعية والعربية، والخط العربى والتدريب وتنمية المهارات واللغات الاجنبية وعلوم الحاسب الآلى وغيرها من العلوم الأخرى.

وأوضح فهد محمد الصغير – فى بيان صحفى - أن الدراسة بالرواق الأزهرى حرة حيث انها لا تتقيد بسنوات محددة او بسن معين كما يتلقى الدارس فيها العلوم المقررة برغبة الدارس نفسه فى المجال الذى يرغب به وبدون أى رسوم ماليه حيث تعتبر منحة مجانية مقدمة من الأزهر الشريف.

ومن جانبه تفقد الدكتور خليفة محمد ابراهيم وكيل وزارة الأزهر بالأقصر بدء العمل وسير الدراسة بالرواق الازهرى فرع محافظة الأقصر الذى تم تفعيل منذ عدة أيام، موضحاً أن أروقة الأزهر الشريف استعادة حيوتها ونشاطها الذى كانت علية منذ أكثر من مائة عام بفضل جهود الإمام الأكبر وعلماء الازهر المخلصين الذين أدركوا قيمة التحدى من اجل حماية طالبى العلم من اى فكر متطرف، مؤكداً أن الرواق سيكون ملاذ آمن للدارسين للعلوم الشرعية وملجأ للحريصين على معرفة أمور حياتهم الدينية والدنيوية.

وأشار وكيل الأزهر بالأقصر، الى أن الرواق سيعتبر اضافه قوية لتحقيق رؤية الأروقة وهى الريادة التاريخية للأزهر الشريف وترسيخ المرجعية الازهرية ليصبح الدارس صورة مضيئة معبرة عن حقيقة المنهج الازهرى من حيث الادراك النصى بمستوياته المتعددة لغويا وشرعيا ومنطقيا وفكريا، وإدراك الواقع زمانا ومكانا وظرفا وإدراك الغير بحيث يكون قادرا على التواصل معهم فى اختلاف لحوالهم وثقافتهم.

يذكر أن الأزهر الشريف قام بتجهيز القاعات بتقنيات تكنولوجية حديثة تشمل أجهزة عروض ضوئية متصلة بشاشات عرض لاستخدمها فى عروض المواد العلمية التى تحقق أهداف الرواق بالفرع وفق أسس تربوية ممنهجة من خلال حقائب تدريبية تم أعدادها بعناية.