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الأرصاد:طقس اليوم شديد الحرارة على معظم الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 40 درجة

الأربعاء، 25 يوليه 2018 08:00 ص
الأرصاد:طقس اليوم شديد الحرارة على معظم الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 40 درجة درجات الحرارة
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يستمر اليوم الأربعاء، طقس مائل للحرارة على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على القاهرة وجنوب البلاد نهارًا لطيف ليلاً، فى حين يبدأ الانخفاض غربًا، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة. 
 
 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة وارتفاع الموج فيه يتراوح من نصف متر إلى متر، والرياح السطحية شمالية غربية.
 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: 

الصغرى العظمى 
القاهرة 29 40
وسط الدلتا 28 39
الإسكندرية 26 31
بلطيم 25 31
مطروح 23 30
السلوم 23 31
سيوة 24 40
بورسعيد 26 32
دمياط 26 32
العريش 25 36
رفح 24 35
الإسماعيلية 28 41
السويس 28 42
رأس سدر 28 42
نخل 22 43
نويبع 31 44
طابا 25 43
كاترين 21 35
الطور 28 40
شرم الشيخ 31 41
الغردقة 30 44
مرسى علم 30 43
الفيوم 30 43
بنى سويف 30 43
المنيا 28 44
أسيوط 29 44
سوهاج 29 44
قنا 28 44
الأقصر 29 44
أسوان 31 45
أبوسمبل 32 44
الوادى الجديد 25 45
شلاتين 27 39
أبو رماد 27 38
رأس حدربة 28 37
حلايب 29 37
 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى 
مكة المكرمة 30 42
المدينة 27 40
الرياض 29 42
المنامة 34 40
أبوظبى 32 41
الدوحة 34 43
الكويت 33 46
دمشق 21 38
بيروت 28 32
عمان 21 34
القدس 22 35
غزة 26 36
بغداد 32 46
مسقط 31 34
صنعاء 14 25
الخرطوم 25 33
طرابلس 23 30
تونس 22 33
الجزائر 20 28
الرباط 17 25
نواكشوط 23 23
 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى 
أنقرة 16 32
اسطنبول 23 29
إسلام آباد 25 33
نيودلهى 26 34
جاكرتا 24 33
بكين 26 38
كوالامبور 25 32
طوكيو 26 31
اثينا 22 30
روما 19 34
باريس 18 31
مدريد 19 31
برلين 17 31
لندن 18 28
مونتريال 22 31
موسكو 18 22
نيويورك 23 29
واشنطن 22 28

 


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