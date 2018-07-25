video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 25 يوليه 2018 01:48 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

اضبط مخالفة.. أعمدة الإنارة مضاءة بالنهار فى شوارع الدقهلية

الأربعاء، 25 يوليه 2018 12:24 ص
اضبط مخالفة.. أعمدة الإنارة مضاءة بالنهار فى شوارع الدقهلية أعمدة الإنارة مضاءة بالنهار
الدقهلية - شريف الديب
إضافة تعليق

سادت حالة من الغضب بين أهالى عزبة عسل التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، بعد اكتشافهم استمرار الإنارة والإضاءة فى أعمدة الكهرباء بشوارع القرية، فى وقت الظهيرة، وأشار الأهالى إلى أن المسئولين لم يراعوا الحالة الاقتصادية بالبلد.

 

وأشاروا إلى أنه يجب أن يكون جميع العاملين على قدر المسئولية والاهتمام بمثل هذه الظواهر والتى تهدر أموالا كبيرة على البلاد بسبب إهمال موظفين والتسيب الموجود لدى الكثير منهم.

 

اعمدة انارة مضاءة بالنهار
اعمدة انارة مضاءة بالنهار

 

مخالفة اعمدة انار مضاءة بالنهار
مخالفة اعمدة انار مضاءة بالنهار

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وكيل صحة الدقهلية يوجه أطباء بلقاس للعمل بالوحدات الصحية بالقرى لسد العجز

محافظ الدقهلية: ملف بحيرة المنزلة خط أحمر ولن ولم أسمح ﻷحد أن يفسده

محاميو جنوب البحيرة يدينون قرار نقيب شمال الدقهلية بإصدار كارنيهات لغير المشتغلين

الدقهلية

اخبار الدقهلية

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اعمدة انارة الدقهلية

مركز شربين




لا تفوتك
فيديو وصور.. رئيس سيمنز لـ"السيسى": أنت أفضل مفاوض قابلته على الإطلاق

فيديو وصور.. رئيس سيمنز لـ"السيسى": أنت أفضل مفاوض قابلته على الإطلاق

محافظ الإسكندرية يأمر بغلق شاطئ النخيل بحى العجمى بعد تكرار غرق المواطنين

محافظ الإسكندرية يأمر بغلق شاطئ النخيل بحى العجمى بعد تكرار غرق المواطنين

3 محطات كهرباء عملاقة ترى النور اليوم.. الرئيس السيسى فى العاصمة الإدارية لافتتاحها.. رئيس الرقابة الإدارية: إضافة محطات جديدة لشبكة الكهرباء بقدرة 25 ألف ميجا وات.. ومحمد شاكر: سنصل للمستويات العالمية 2019

3 محطات كهرباء عملاقة ترى النور اليوم.. الرئيس السيسى فى العاصمة الإدارية لافتتاحها.. رئيس الرقابة الإدارية: إضافة محطات جديدة لشبكة الكهرباء بقدرة 25 ألف ميجا وات.. ومحمد شاكر: سنصل للمستويات العالمية 2019

عدوى كيكى تجتاح الوسط الفنى.. ابتكار فى التحدى.. دينا على أنغام شوقنا.. درة وياسمين تشاركان .. سما المصرى ترقص بالجلابية.. مطالبات لـ فيفى عبده بخوض التجربة.. عبير صبرى تشارك بطريقتها.. ورجال الفن يسخرون

عدوى كيكى تجتاح الوسط الفنى.. ابتكار فى التحدى.. دينا على أنغام شوقنا.. درة وياسمين تشاركان .. سما المصرى ترقص بالجلابية.. مطالبات لـ فيفى عبده بخوض التجربة.. عبير صبرى تشارك بطريقتها.. ورجال الفن يسخرون

تييرى هنرى يوافق على العمل مع ناصف ساويرس فى أستون فيلا

تييرى هنرى يوافق على العمل مع ناصف ساويرس فى أستون فيلا

معروف يوسف متعجبا من تصريحات بانسيه: كيف أعانى عبودية وأتشرف بالجنسية

معروف يوسف متعجبا من تصريحات بانسيه: كيف أعانى عبودية وأتشرف بالجنسية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة