اضبط مخالفة.. أعمدة الإنارة مضاءة بالنهار فى شوارع الدقهلية

الدقهلية - شريف الديب

سادت حالة من الغضب بين أهالى عزبة عسل التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، بعد اكتشافهم استمرار الإنارة والإضاءة فى أعمدة الكهرباء بشوارع القرية، فى وقت الظهيرة، وأشار الأهالى إلى أن المسئولين لم يراعوا الحالة الاقتصادية بالبلد.

وأشاروا إلى أنه يجب أن يكون جميع العاملين على قدر المسئولية والاهتمام بمثل هذه الظواهر والتى تهدر أموالا كبيرة على البلاد بسبب إهمال موظفين والتسيب الموجود لدى الكثير منهم.



اعمدة انارة مضاءة بالنهار