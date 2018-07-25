ارتفارع ضحايا هجمات "داعش" على مدينة السويداء السورية لـ220 قتيلا

بيروت (أ ف ب)

تخطت حصيلة القتلى جراء الهجمات التى شنها تنظيم داعش، الأربعاء على محافظة السويداء فى جنوب سوريا عتبة 220 قتيلاً، نصفهم من المدنيين، وفق ما أحصى المرصد السورى لحقوق الانسان.

وقال مدير المرصد رامى عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "ارتفعت حصيلة الهجمات الى 221 قتيلاً على الأقل بينهم 127 مدنياً، قضت الغالبية الساحقة منهم فى الريف الشمالي، حيث تم العثور على جثث مدنيين تم اعدامهم داخل منازلهم"، وكانت الحصيلة الأولية صباحاً 32 قتيلاً قبل أن ترتفع تدريجياً خلال ساعات النهار.