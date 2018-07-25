إيطاليا ورومانيا ترسلان طائرات لمكافحة الحرائق فى اليونان

أثينا (أ ش أ)

قال وزير النظام العام اليونانى نيكوس توسكاس، إن إيطاليا سترسل طائرتين لمكافحة الحرائق فيما ستقوم رومانيا بإرسال طائرة ثالثة للمساعدة فى مكافحة حرائق الغابات التى نشبت بالقرب من العاصمة اليونانية، والتى أودت بحياة 74 شخصًا على الأقل.

وأضاف توسكاس - وفق ما نقلته صحيفة كاثمرينى اليونانية اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع أن تصل الطائرة اليوم لتعزيز جهود مكافحة الحرائق، وإذا لزم الأمر فإن اليونان ستطلب من الدول الأعضاء الأخرى فى الاتحاد الأوروبى مساعدة إضافية.

وتابع " لم نر من قبل هذا القدر من العروض للمساعدة فى جهود مكافحة الحرائق"، مشيدا بالتضامن الذى أظهرته البلدان الأخرى، وقال أن تغير المناخ كان مسؤولا عن رياح عاتية أشعلت النيران، مضيفا أن اليونان لم تشهد من قبل مثل هذه الرياح القوية.

وقال مفوض المساعدات الإنسانية بالاتحاد الأوروبى كريستوس ستيليانيدس إن التكتل الأوروبى المكون من 28 عضوا سيتخذ خطوات لتطوير استجابته للكوارث الطبيعية التى تفاقمت بسبب تغير المناخ.