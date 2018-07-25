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إيران تواصل إنقاذ "أمير الإرهاب" برفع صادراتها لقطر لـ900 مليون دولار

الأربعاء، 25 يوليه 2018 03:43 م
إيران تواصل إنقاذ "أمير الإرهاب" برفع صادراتها لقطر لـ900 مليون دولار تميم وروحانى
كتبت إسراء أحمد فؤاد
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أعلن رئيس غرفة التجارة الايرانية القطرية المشتركة عدنان موسى بور عن استهداف رفع صادرات السلع إلى قطر حتى 900 مليون دولار فى عام 2020، وذلك فى إطار إجراءاتها لإنقاذ النظام القطرى الحليف لها من السقوط أمام الاستياء الشعبى المتزايد فى الداخل، فضلا عن انعاش اقتصادها المتدهور.

 

وبحسب وكالة فارس قال موسى بور أن صادرات ايران لقطر سجلت فى الشهور الـ 8 المنتهية بالسنة المالية المنصرمة التى انتهت 20 مارس 2018 قد بلغت 250 مليون دولار.

 

وأضاف أن الروابط التجارية بين طهران والدوحة شهدت تسهيلا خلال الفترة المذكورة، بحيث حلّت سلع ايرانية بدلا عن السعودية فى السوق القطرية.

 

وأكد أن الغرفة التجارية المشتركة صاغت برنامجا لتنمية التجارة البينية حتى عام 2022 موعد إقامة نهائيات كأس العالم.

 

وأوضح موسى بور أن إيران وقطر تستهدفان تبادل الاستثمارات، وفى حال وظفت طهران استثمارات فى الدوحة فان ذلك سيؤدى لزيادة صادرات الخدمات الفنية والهندسية للدوحة والعكس صحيح. وأشار إلى أن الحجم التجارى بين إيران وقطر كان يبلغ 70 مليون دولار قبل اندلاع الازمة الخليجية فى يونيو 2017.


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