إفتتاح البطولة العربية للمصارعة مساء اليوم بشرم الشيخ

جنوب سيناء – فايزة مرسال

تنطلق مساء اليوم، بالصالة المغطاة بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ، افتتاح لبطولة العربية للكبار فى المصارعة الرومانية والمصارعة الحرة، والمستمرة لمدة يومين من 25 حتى 26 يوليو، وبطولة إبراهيم مصطفى الدولية فى المصارعة الرومانية والمصارعة الحرة يومى 29 حتى 30 يوليو الجارى.

وقال محمد فتحى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة فى تصريح خاص للـ "اليوم السابع" أن المدينة إنهت استعدادها لتنظيم البطولات العالمية الرياضية، مشيراً أن الصالة تسع 2000 متفرج وجاهزة لاستقبال 4 فرق فى وقت واحد.

وأضاف فتحى، أن هناك 4 غرف لتغيير الملابس، وغرف للحكام، بجانب غرف للتعليق اللافتات، داخل الصالة المغطاة، وسوف تعقد دروة الترقى الدولية للحكام من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية، بمشاركة 16 حكما من دول أوكرانيا والهند والعراق والأردن ومصر، خلال الفترة من 22 حتى 27 يوليو الجارى.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى أن بعثة المنتخب الوطنى للمصارعة، وصلت إلى شرم الشيخ للمشاركة فى البطولة العربية، وبطولة إبراهيم مصطفى، وبطولة شرم الشيخ الشاطئية، بعد غياب سنوات عن تنظيم إتحاد المصارعة لبطولات دولية داخل مصر.

ويضم منتخب المصارعة الحرة "جمال عبدالناصر وياسر شحاتة وإبراهيم عبدالحميد وعمرو رضا، مصطفى محمود، أحمد عبدالباسط، حسن محمد، خالد مسعود، عمرو عصام ومصطفى الدجوى، خالد عمر قيادة محمود مصطفى مديراً فنياً للفريق".

أما منتخب المصارعة الرومانية فيضم، "يوسف حربى، هيثم فهمى، حسن حسن، عمرو خالد، جمال عاشور، أحمد إبراهيم، أحمد حسن على، مصطفى على جبر ومحمد مصطفى عبدالله، محمد إبراهيم عبدالحليم، عبداللطيف منيع"

وسيشارك نفس اللاعبين فى بطولة إبراهيم مصطفى، وسينضم إليهم كل من "ربيع طه، يوسف محمد عبدالواحد، محمود خالد وأبوحليمة، محمد على جبر ويوسف أحمد حمدى، محمد مصطفى عبدالله"