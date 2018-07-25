إغلاق مراكز الاقتراع فى باكستان وبدء عملية فرز الأصوات

إسلام آباد (أ ش أ)

أغلقت مراكز الاقتراع فى باكستان أبوابها فى الساعة السادسة بالتوقيت المحلى فيما بدأت عمليات فرز الأصوات فى عدد من الدوائر.

وذكرت شبكة "جيو نيوز" الباكستانية أن التصويت فى الانتخابات العامة تم فى 85 ألفًا و307 آلاف مركز وأنه تم إنهاء التصويت فى موعده المقرر رغم مطالبات العديد من الأحزاب الرئيسية بتمديد التصويت لمدة ساعة على خلفية شكاوى ما وصفوه بأنه بطء عملية التصويت.

يشار إلى أن العنف قد شاب العملية الانتخابية إذ لقى 31 شخصًا مصرعهم وأصيب العشرات جراء تفجير خارج مركز اقتراع بمدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان.

ويتنافس 12 ألفًا و570 مرشحًا على 849 مقعدًا بالمجالس العامة والمحلية، وكان الجيش الباكستانى قد نشر بداية من أمس أكثر من 370 ألف عنصر فى أنحاء البلاد لضمان سير الانتخابات بسلاسة فى أكبر انتشار للجيش فى تاريخ البلاد فى يوم انتخابى واحد، كما تم تخصيص 450 ألف رجل شرطة إضافى لإرساء الأمن.