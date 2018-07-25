إصابة شخصين سقطا من قطار مميز أثناء هروبهما من الحر والزحام بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهدت محطتا سكك حديد المراغة وشندويل البلد بسوهاج، منذ قليل سقوط شخصين من القطار رقم 993 مميز الأقصر القاهرة مما نتج عنه إصابتهما بإصابات خطيرة بأنحاء الجسم وتم نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعى للعلاج، وأشارت التحريات الأولية إلى أنهما كان يقفان على باب القطار هربا من ارتفاع درجات الحرارة داخل القطار.

كان اللواء عمر عبدالعال، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من غرفة العمليات الخاصة بالنجدة يفيد بسقوط شخصين من قطار مميز بدائرة مركز المراغة شمال سوهاج.

بالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد محمود حسن رئيس مباحث المديرية والرائد أحمد الكاشف رئيس مباحث المراغة، أنه أثناء مرور القطار رقم 993 الأقصر القاهرة بمحطة سكك حديد شندويل البلد سقط منه "باسم طلعت محمد أحمد" مما نتج عنه إصابات متفرقة بالجسم، وأثناء مرور القطار بمحطة سكك حديد المراغة سقط "كريم عزت" مما نتج عنه إصابته أيضا بإصابات متفرقة بالجسم تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العلاج.

وعلى جانب آخر أشارت التحريات، إلى أن سبب الحادث الزحام الشديد داخل القطار وارتفاع درجات الحرارة ووقوف بعض الركاب على الأبواب الخاصة بالقطار.