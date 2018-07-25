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الأربعاء، 25 يوليه 2018 06:36 م
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"إسكان البرلمان" تعد قائمة سوداء بالشركات المتعثرة فى إنهاء مشروعات الصرف

الأربعاء، 25 يوليه 2018 06:21 م
"إسكان البرلمان" تعد قائمة سوداء بالشركات المتعثرة فى إنهاء مشروعات الصرف لجنة الإسكان بمجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل
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قال النائب قاسم فرج، إن قرية منيل سلطان، التابعة لمركز أطفيح، بمحافظة الجيزة، انتهت أعمال الصرف الصحى بالكامل من عامين، بتكلفة إجمالية وصلت 80 مليون جنيه، وحتى الآن لم يتم تسليمها لبدء دخولها الخدمة، وهذا يعد إهدار مال عام يستوجب المحاسبة.
 
 
ومن جانبه طالب النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بضرورة وضع خطة بجدول زمنى، وآليات محددة وواضحة حول إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحى خاصة للشبكات المتهالكة.
 
 
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمود لمناقشة ملف الصرف الصحى ومياه الشرب، وتوقف اعمال عدد من المشروعات على مستوى الجمهورية.
 
 
وأوصت اللجنة فى اجتماعها اليوم، بإعداده قائمة سوداء تضم جميع الشركات المتعثرة فى الانتهاء من مشاريع الصرف الصحى، ولا يتم إسناد مشروعات جديدة لها مرة أخرى، وذلك للقضاء على هذه الظاهرة التى أصبحت تؤرق المواطنين وانعكست نتائجها بالسلب على مياه الشرب والصرف الصحى.

 


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