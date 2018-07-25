إزالة 60 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ونهر النيل بقنا

قنا- وائل محمد

تمكنت الأجهزة الأمنية، بقنا من شن حملة أمنية مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة والرى، والصرف بعدد من مراكز المحافظة، بالتنسيق مع رؤساء مجلس المدينة، وقوات الأمن المركزى.

تلقى اللواء علاء العياط مدير أمن قنا، إخطارآ يفيد شن حملة مكبر لإزالة التعديات عل الرقعة الزراعية ونهر النيل، بمراكز الوقف ودشنا ونجع حمادة ومركز قنا، أسفرت عن تنفيذ 60 حالة تعديات متنوعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة العامة التحقيقات مع المتهمين.