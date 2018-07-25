إخلاء سبيل المتهمين فى قضية الصادرات والجمارك بالسويس وحفظ التحقيقات

السويس- سيد نون

قرر المحامى العام الأول لنيابات السويس والإسماعلية، تأييد قرار النيابة الكلية بالسويس بحفظ التحقيقات، وأمر بأنه لا أمر لإقامة الدعوى فى قضية اتهام 6 مديرين عموم وموظفين بفرع هيئة الصادرات والواردات والجمارك بالعين السخنة فى القضية رقم 27 لسنة 2018، مع إخلاء سبيل المتهمين بالقضية والاكتفاء بالعقاب الإدارى وإعادتهم إلى عملهم.

المديرون والموظفون بالصادرات والجمارك هم، "ج . ع . ه" مدير عام " و"سيد . م . أ" مدير عام، و"م . أ . أ" مير عام مساعد و"م . س" مدير إدارة و" م . أ . أ" مدير إدارة و "و . أ" موظف.

وقال حلمى مرسى، محامى المتهمين بالقضية، إن قرار المحامى العام الأول لنيابات السويس والإسماعيلية صدر تأييدا لقرار النيابة الكلية بالسويس بحفظ التحقيقات مع المتهمين، وجارٍ تنفيذ قرار إخلاء سبيلهم.

كانت هيئة الرقابة الإدارية، ألقت القبض على اثنين من مديرى العموم بفرع الصادرات والواردات بالعين السخنة، وثلاثة آخرين بذات الفرع مسئولين عن كل من (التكويد، الافراج تحت التحفظ، الفحص)، ومأمور الحركة بجمرك ميناء العين السخنة، لاتهامهم بالتحريات بقيامهم بالتلاعب فى فحص ومعاينة أحد رسائل الأدوات الكهربائية الواردة لمصر.