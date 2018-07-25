إحصائية: 79 ألف وافد يعملون فى القطاع الحكومى بالكويت

الكويت (أ ش أ)

كشفت احصائية صادرة عن ديوان الخدمة المدنية الكويتى لتوزيع العاملين فى الجهاز الحكومى وفقا للجنسية ومجالات العمل الرئيسية فى الوزارات والمؤسسات الحكومية، أن اجمالى العاملين بلغ 351955 موظفا، منهم 268085 كويتيا، و79568 غير كويتي، بينهم 48177 من جنسيات عربية و31390 من جنسيات أجنبية.

وأوضحت الاحصائية، أن عدد موظفى التدريس والتعليم والتدريب بلغوا 83743 موظفا، منهم 57591 موظفا كويتيا، و22878 عربيا، و2358 خليجيا، و819 أجنبيا، فيما بلغ عدد موظفى الدعم الادارى 55712 موظفا، كان نصيب الموظفين الكويتيين منها 53857 موظفا، فيما كانت الجنسيات العربية 1364، والجنسيات الأجنبية 304، والجنسيات الخليجية 187.

وأضافت أن عدد شاغلى الوظائف الهندسية بلغ 43511 موظفاً؛ حيث نال الموظفون الكويتيون 40533 وظيفة، والجنسيات العربية 1769، والأجنبية 1058، فيما بلغ نصيب الموظفين السعوديين 134 وظيفة، والبحرينيين 11 وظيفة والعمانيين 6 موظفين.

وأشارت الاحصائية إلى أن عدد العاملين فى مجال الوظائف المالية والاقتصادية بلغوا 23631 موظفا؛ حيث كان نصيب الكويتيين منه 22337 موظفا، والجنسيات العربية 1165، فيما بلغت وظائف القانون والسياسة والشؤون الاسلامية 18276، نصيب الكويتيين منها 13944، والجنسيات العربية 3798، والاجنبية 401، والجنسيات الخليجية 133.

ولفتت إلى أن نصيب الوظائف ذات الطبيعة الخاصة بلغ 11234 وظيفة، منهم 11143 كويتيا، و87 عربيا، و4 أجانب، فيما بلغت وظائف الآداب والاعلام والفنون والعلاقات العامة 8724، نصيب الكويتيين منها 8075، والجنسيات العربية 460، والاجنبية 127 موظفا.