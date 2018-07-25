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الأربعاء، 25 يوليه 2018 05:12 ص
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إحالة 34 موظفًا للتحقيق لتغيبهم عن العمل بدسوق

الأربعاء، 25 يوليه 2018 05:00 ص
إحالة 34 موظفًا للتحقيق لتغيبهم عن العمل بدسوق اللواء حمدى محمود الحشاش مساعد محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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قرر اللواء حمدى محمود الحشاش، مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة غرب، ورئيس مركز ومدينة دسوق، أمس الثلاثاء، تحويل 34 موظفًا بوحدة صحية وبوحدة محلية وبمركز شباب بدسوق، للتحقيق لتغيب عدد منهم عن العمل وخروج البعض بدون إذن من مواقع عملهم  .

جاء ذلك بناء على تقرير إدارة التفتيش والمتابعة بمجلس مدينة دسوق للمرور على عدد من المصالح الحكومية، لمتابعة انتظام الموظفين بمواقع عملهم، وتبين تغيب عدد من الموظفين عن عملهم منهم 15 طبيبًا وممرضة و7 إداريين بالوحدة الصحية بشباس الشهداء، وتغيب 6 موظفين بمركز شباب شباس الشهداء و6 بمكتب تموين شباس الشهداء وتمت إحالة المتغيبين والانصراف بدون إذن للتحقيق.

 

 

 

 

 


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