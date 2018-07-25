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إحالة عامل للجنايات قتل والدته بسبب مطالبتها له بترك خطيبته فى السلام

الأربعاء، 25 يوليه 2018 04:16 م
إحالة عامل للجنايات قتل والدته بسبب مطالبتها له بترك خطيبته فى السلام المتهم بقتل والدته
كتب كريم صبحى
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أمرت نيابة شرق القاهرة بإحالة عامل لمحكمة الجنايات، بعدما قتل والدته العجوز، وشرع فى قتل والده، بعدما نشبت مشاجرة بين المتهم ووالدته لإصرارها على أن يترك خطيبته. 

 

وكانت نيابة شرق القاهرة تلقت إخطار، يفيد بوقوع جريمة قتل بمدينة السلام، بعدما قام المتهم ويدعى "م.ا"، عامل، بإنهاء حياة والداته التى تجاوزت الستين عاما، وقام بخنقها، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وعندما حاول والده إنقاذ حياة زوجته، قام الابن العاق بطعنه مستخدما "سكين"، للتخلص منه أيضا.

 

وكشفت التحقيقات الأولية، عن أن المتهم كان دائم الشجار مع عائلته بسبب اعتراضهما على خطوبته، وإتمام زواجه من الفتاة، التى قرر الارتباط بها.

 

وليلة وقوع الجريمة، أصرت الوالدة، على أن يترك خطيبته، وينهى علاقته بها، زعما أنها ليست الفتاة المناسبة له، إلا أنه أصر على إتمام زواجه منها، وتطور الشجار مع والدته ووالده، حتى تخلص منهما، إلا أن القدر شاء أن يتمكن جيران المتهم من إنقاذ والده ونقله للمستشفى لتلقى العلاج، وأمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، بحبس المتهم على ذمة التحقيقات واحالته للجنايات.


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