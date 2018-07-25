إحالة جواهرجى وابنه لاتهامهما بقتل تاجرة ذهب أفريقية وسرقتها بالجيزة للجنايات

كتب أحمد الجعفرى

أحالت النيابة العامة بجنوب الجيزة المتهمين بقتل تاجرة ذهب تحمل جنسية دولة إفريقيا وتقطيع جثتها والتخلص منها بصناديق القمامة بالقاهرة والجيزة، وعلى رأسهم صاحب محل صاغة وابنه، إلى محكمة جنايات الجيزة لبدء محاكمتهم فيما هو منسوب إليهم من اتهامات.

وكشفت تحريات ضباط مباحث بولاق الدكرور، أن "ه.س" صاحب محل المجوهرات المتهم بقتل "عواطف.ح" تاجرة تحمل جنسية دولة أفريقية، وتقطيع جثتها، والتخلص منها بعدة مناطق بالقاهرة والجيزة، ارتكب الجريمة أمام ابنه "م" طالب بكلية الحقوق، وعامل بالمحل يدعى "أ.م"، بعد مشادة كلامية نشبت بينه وبين الضحية، ثم استولى على المصوغات الذهبية التى كانت ترغب فى بيعها له.

وتوصلت تحريات رجال المباحث أن المتهم "ه.س" هددهما بالقتل إذا فضحا أمره، ثم طلب من ابنه الجلوس أمام المحل لعدم السماح لأى شخص بالدخول، وأرسل العامل لشراء أكياس بلاستيك وأدوات نظافة لمسح اثار الجريمة، ثم وضع الجثة بحفرة داخل المحل خاصة بخزينة، وبدأ فى تقطيعها، ووضعها داخل 10 أكياس، ثم استقل سيارة ملاكى قادها ابنه وتخلص من أشلاء الجثة بعدة مناطق بالقاهرة والجيزة.

واعترف المتهم بأنه تخلص من السكين المستخدم فى قتل المجنى عليها أثناء تخلصه من أشلاء الجثة، وباع المصوغات الذهبية الخاصة بالقتيلة، وهى عبارة عن "2 غويشة، أسورة، خاتم"، وباع الأسورة والخاتم لمحل مجوهرات بمنطقة الصاغة بالقاهرة مقابل 16 ألف جنيه.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا يفيد العثور على أشلاء آدمية بصندوق قمامة، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من معاينة العقيد طارق حمزة مفتش مباحث غرب الجيزة، أن الجثة لسيدة عبارة عن رأس وجزء من الجسد العلوى.

وتوصلت تحريات الرائد محمد الجوهرى رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، إلى أن المجنى عليها تحمل جنسية دولة أفريقية، وتقيم بفندق بمنطقة العتبة بالقاهرة، ومن خلال جمع المعلومات تبين للرائد طارق مدحت والنقيبان أيمن سكورى، وأحمد مندور، أن صاحب محل مجوهرات بمنطقة الصاغة وراء ارتكاب الجريمة.

وبإعداد عدة أكمنة له تم القبض عليه، وبمواجهته اعترف أمام العميد عبد الوهاب شعراوى رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة بارتكاب الجريمة، لسرقة الضحية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.