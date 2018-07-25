إحالة المسئولين بمستشفى مطوبس للتحقيق لسوء النظافة وتراكم القمامة

كفر الشيخ – محمد سليمان

قرر اللواء عصام رصاص، رئيس مركز ومدينة مطوبس بكفر الشيخ ،إحالة المقصرين بمستشفى مطوبس المركزى إلى التحقيق، لسوء النظافة وتراكم القمامة والمخلفات داخل وخارج المستشفى.

قال رصاص، إنه شكل لجنة من مجلس مدينة مطوبس، للمرور والتفتيش على مستشفى مطوبس المركزى ،للوقوف على مستوى النظافة العام، مؤكداً أن اللجنة رصدت وجود أكوام من القمامة والمخلفات الطبية داخل سور المستشفى وفى الفضاء المحيط بالمستشفى، وتبين وجود أكوام من أوراق الأشجار والقمامة ومخلفات داخل أكياس بداخل المستشفى ،وأن مستوى النظافة العام بالمستشفى دون المستوى .

وأضاف رصاص، أنه أصدر تعليماته لقسم النظافة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس بسرعة الانتقال إلى مستشفى مطوبس المركزى لتفريغ الحاويات وحمل جميع المخلفات ونقلها إلى المقلب الرئسى وتسليم المخلفات الطبية إلى المحرقة لاتخاذ اللازم حسب التعليمات.