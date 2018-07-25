إجراء جراحة إصلاح ثانوى للعصب الزندى باليد اليمنى لطفل بمستشفى طور سيناء

جنوب سيناء – فايزة مرسال

أكد الدكتور خالد أبوهاشم، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، نجاح عملية إصلاح ثانوي للعصب الزندي باليد اليمني لطفل يبلغ من العمر 14 سنة بمستشفى طور سيناء العام، حيث كان قد تعرض الطفل ﻹصابة قديمة بصاروخ قطع رخام أدى الى انعدام باﻹحساس للجزء الداخلي من باطن اليد واﻷصبعين الخاتم واﻷصغر وضعف شديد في حركة اﻷصابع والرسخ وعدم القدرة على استخدام يده اليمني في أي شيء.

وبعمل استكشاف للجرح تبين وجود قطع باﻷوتار القابضة العميقة ﻷصبعين وقطع بالوتر القابض للرسخ وقطع بالعصب الزندي مع وجود فقد للعصب الزندي بلغ 3.5 سم .

وتمكن الفريق الطبي المكون من الدكتور محمود جودة، مدرس مساعد التجميل بكلية طب جامعة الزقازيق، والدكتور بسام عودة مدرس مساعد العظام بكلية طب جامعة الزقازيق، والدكتور ماهر فوزى استشاري التخدير، والدكتور أحمد ياسر نائب التخدير، من إجراء تلك الجراحة الدقيقة وإجراء عملية إصلاح ثانوي للعصب الزندي باليد اليمني كما تم عمل رقعة عصبية من العصب الربلي من الساق اليمني لتعويض الفاقد من العصب الزندي باستخدام الخيوط الدقيقة والجرحات الميكروسكوبية واستخدام لاصق اﻷعصاب.



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