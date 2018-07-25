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أوروبا تهدد بضريبة 20 مليار دولار حال إصرار ترامب على فرض رسوم جمركية

الأربعاء، 25 يوليه 2018 03:59 م
أوروبا تهدد بضريبة 20 مليار دولار حال إصرار ترامب على فرض رسوم جمركية زعماء الاتحاد الاوروبى
كتب: أحمد علوى
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أعلنت مفوضة الاتحاد الأوروبى للشئون الداخلية، سيسيليا مالمستروم، اليوم الأربعاء، أنه سيتم فرض ضريبة جمركية على البضائع الأمريكية بقيمة 20 مليار دولار، من قبل الاتحاد الأوروبى، وذلك فى حال إصرار الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب على فرض رسوم تجارية على السيارات المستوردة من الدول الأعضاء.

ونقل موقع "ذا هيل" الإخبارى الأمريكى عن مالمستروم قولها، "نأمل ألا يتطور الأمر إلى ذلك الحد وأن نتمكن من التوصل لحل مع الجانب الأمريكى،  وفى حال عدم حدوث ذلك، فإن المفوضية الأوروبية ستفرض ضرائب على عديد من البضائع الأمريكية، وستبلغ قيمتها حوالى 20 مليار دولار".

وكشفت المسئولة الأوروبية عن البضائع الأمريكية التى ستشملها العقوبات، وهى البضائع الزراعية والإلكترونيات والماكينات، مضيفة أنها لم تأخذ باقتراح وزير الخزانة الأمريكى،  ستيفن مونشون، برفع الحدود الضريبية وغير الضريبية بين الاتحاد وواشنطن.

 


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