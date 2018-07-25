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أورنج تحقق صافى خسائر 253 مليون جنيه خلال 6 شهور بسبب ارتفاع التكاليف

الأربعاء، 25 يوليه 2018 10:27 ص
أورنج تحقق صافى خسائر 253 مليون جنيه خلال 6 شهور بسبب ارتفاع التكاليف ابراج اتصالات
كتبت : هبة السيد
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أعلنت شركة أورنج مصر للاتصالات، عن نتائجها المالية المجمعة عن الفترة المنتهية فى 30 يونيو الماضى، وبلغت الإيرادات المجمعة 6.609 مليار جنيه مقابل 6.124 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى بنسبة نمو 7.92%، وبلغ مجمل الربح المجمع 5.053 مليار جنيه مقابل 4.659 مليار جنيه بنسبة نمو 8.45%، لتحقق صافى خسائر بلغ 253 مليون جنيه مقابل صافى خسائر 1.104 مليار جنيه بنسبة انخفاض 77.12% خلال فترة المقارنة.

وبررت أورنج، فى بيان صحفى اليوم الأربعاء، أسباب الخسائر إلى زيادة معدلات التضخم بنسبة عالية مما أدى إلى زيادة فى تكاليف التشغيل كزيادة أسعار الوقود والكهرباء، بالإضافة للارتفاع الكبير فى تكاليف الشركة حيث أن المكونات الأساسية للشبكة يتم استيرادها من الخارج، بالإضافة إلى أن الشركة مازالت تتحمل تكلفة اقتراض عالية.


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