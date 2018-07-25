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الأربعاء، 25 يوليه 2018 03:34 م
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أسعار العملات اليوم الأربعاء 25-7-2018 واستقرار سعر الدولار

الأربعاء، 25 يوليه 2018 10:30 ص
أسعار العملات اليوم الأربعاء 25-7-2018 واستقرار سعر الدولار عملات - أرشيفية
كتبت: دانه الحديدى
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تباينت أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى، اليوم الأربعاء الموافق 25-7-2018، بمختلف البنوك العاملة فى مصر، حيث استقرت أسعار الدولار والريال السعودى، وارتفع سعر الدينار الكويتى، فيما تباين سعر بيع وشراء اليورو والجنيه الاسترلينى.

 

وننشر أسعار العملات بمختلف البنوك العاملة فى مصر، والتى جاءت كالتالى:

 

سعر الدولار فى مصر

 

الدولار اليوم
الدولار اليوم

 

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

 

17.82 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر

 

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

 

17.78 جنيه للشراء

17.88  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

 

17.84 جنيه للشراء

17.94  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

 

17.85  جنيه للشراء

17.95  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

 

17.84 جنيه للشراء

17.94 جنيه للبيع

 

سعر اليورو الأوروبى اليوم

 

تباين سعر شراء وبيع اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى مسجلا 20.76 جنيه للشراء، و 20.91 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

 

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

 

ارتفع سعر الجنيه الإسترلينى مقابل الجنيه المصرى، 23.35 جنيه للشراء، و 23.52 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى.

 

سعر صرف الدينار الكويتى
سعر صرف الدينار الكويتى

 

سعر الدينار الكويتى اليوم

 

استقر سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى، 58.69 للشراء، و 59.07 جنيها للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

 

سعر الريال السعودى اليوم

 

استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، مسجلا 4.74 جنيه للشراء، 4.76 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

 

الجنيه المصرى
الجنيه المصرى

 

ودائع المصريين بالبنوك ترتفع 442 مليار جنيه خلال 9 أشهر

 

تطورات هامة على صعيد الشمول المالى، وزيادة المتعاملين مع البنوك، ونمو الودائع وتعزيز التعامل مع القطاع المالى والمصرفى الرسمى، قام بها البنك المركزى المصرى، والجهات الحكومية المعنية بملف المدفوعات الإلكترونية، على مدار الشهور القليلة الماضية، بما يدعم خطط الدولة فى التحول إلى المجتمع اللانقدى، وتقليل التعامل بالكاش، وزيادة الودائع وتحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى القطاع المصرفى.

 

وشهدت ودائع المصريين بالبنوك – بما فيها الودائع الحكومية – خلال 9 أشهر، ارتفاعًا بنحو 442 مليار جنيه، حيث سجلت 3.484 تريليون جنيه، فى نهاية شهر مارس 2018، مقارنة بـ 3.042 تريليون جنيه – التريليون يساوى 1000 مليار – وذلك بنهاية شهر يونيو 2017، وفقًا لتقرير حديث صادر عن البنك المركزى المصرى.

 

 

 

 


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