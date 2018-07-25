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الأربعاء، 25 يوليه 2018 03:36 م
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أسعار الذهب تقفز 3 جنيهات.. وعيار 21 بـ620 جنيها للجرام

الأربعاء، 25 يوليه 2018 12:07 م
أسعار الذهب تقفز 3 جنيهات.. وعيار 21 بـ620 جنيها للجرام الذهب - أرشيفية
كتب إسلام سعيد
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قفزت أسعار الذهب فى مستهل تعاملات اليوم بقيمة 3 جنيهات بعدما ارتفعت أوقية الذهب 8 دولارات فى التعاملات الفورية، وتعافى المعدن النفيس بعد موجة كبيرة من الانخفاض خلال الأسبوعين الماضيين.

 

وسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولا ومبيعا فى السوق المصرى 620 جنيها حتى الآن بعد زيادة الأسعار العالمية، بعد أن سجل أمس 617 جنيها بارتفاع 3 جنيهات.

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:

عيار 18: 531 جنيها

عيار 21 : 620 جنيها

عيار 24: 708 جنيهات

الجنيه الذهب:4960 جنيها

الأوقية: 1231 دولارا

 

ويتوقع تجار الذهب عدم استقرار الأسعار عند هذا الحد فى ظل اتجاه صعودية للأوقية والتى ارتفعت بنسبة 0.25% خلال التعاملات الفورية.


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