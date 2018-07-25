video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 26 يوليه 2018 01:29 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 25-7-2018

الأربعاء، 25 يوليه 2018 10:00 م
أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 25-7-2018 البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 25-7-2018، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين العرب والأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 12.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 859.866 مليار جنيه.
 
مصر الجديدة للإسكان
 
أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، عن اختيار شركة ان اى كابيتال لإدارة عملية الطروحات الحكومية، وإلغاء إجراءات إعداد مناقصة محدودة لاختيار مستشار مالى لدراسة مقترح بيع أسهم قائمة وقيمة الطرح حيث تبلغ نسبة الشركة القابضة للتشييد والتعمير نحو 72.25% من إجمالى الأسهم المقيدة.
 
 
وأضافت الشركة، فى بيانها للبورصة اليوم الأربعاء، أن توصيات الجمعية العامة العادية للشركة فى يونيو الماضى حددت 31 أغسطس موعد نهائى لتحديد الطريقة الأنسب لتنفيذ عملية الطرح المقترحة والتى لم يتم اتخاذ أى قرار بشأنها حتى الآن.
 
 
البورصة تشطب شركتى سمسرة
 
 
أصدر مجلس إدارة البورصة المصرية، قرارا رقم 4 لسنة 2018، بشطب قيد شركتى ألفا للسمسرة فى الأوراق المالية، المجموعة الاستراتيجية لتداول الأوراق المالية من سجلات العضوية بالبورصة بناء على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 30 لسنة 2028 بإلغاء ترخيص الشركتين.
 
 
وفى سياق آخر قررت إدارة البورصة إيقاف التداول على أسهم شركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى لمدة ربع ساعة لتجاوزها نسبة ال 5%.
 
 
البورصة تخسر 12.2 مليار جنيه
 
 
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين العرب والأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 12.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 859.866 مليار جنيه.
 
وبلغ حجم التداول 232 مليون ورقة مالية بقيمة 620 مليون جنيه عبر تنفيذ 19.6 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 75.18% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 17.78% والعرب على 7.04% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 32.53% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 67.46%.
 
 ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة بلغت 7.3 مليون جنيه، 15 مليون جنيه، 1.5 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد  العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 3.9 مليون جنيه، 413 ألف جنيه، 19.5 مليون جنيه،  على التوالى.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.90% ليغلق عند مستوى 15186 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.46% ليغلق عند مستوى 2560 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 2.56% ليغلق عند مستوى 15007 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 2% عند مستوى 735 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 1897 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 471 نقطة.
 
 
وارتفعت أسهم 13 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 119 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة.
 
بيع 3.9 مليون سهم ل"الماكو"
 
أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن انتهاء فترة تسجيل أوامر البيع والشراء لأسهم شركة النصر لصناعة المحولات -الماكو، اليوم الأربعاء، بسوق الصفقات الخاصة فقد بلغت كميات أوامر البيع المبدئية المسجلة عدد 3,866,712 سهم.
 
 
وكانت البورصة المصرية، قد قررت فتح سوق الصفقات الخاصة للشطب الاختيارى لأسهم شركة النصر لصناعة المحولات -الماكو اعتباراً من اليوم 18 يوليو وحتى يوم 25 يوليو لتسجيل الأوامر للبيع بسعر 17.39 جنيه.
 
وفي الشهر الماضي، وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية على سير النصر لصناعة المحولات والمنتجات الكهربائية - الماكو في إجراءات الشطب الاختياري برأسمال 39.8 مليون جنيه.
 
  
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس البورصة يصدر ضوابط إجراءات نقل الملكية بسوق خارج المقصورة

البورصة: تسجيل بيع 3.9 مليون سهم لـ"الماكو" تمهيدا للشطب

اخبار البورصة المصرية

البورصة المصرية

البورصة

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
32 قتيلا فى سلسلة هجمات انتحارية استهدفت مدينة السويداء جنوبى سوريا

32 قتيلا فى سلسلة هجمات انتحارية استهدفت مدينة السويداء جنوبى سوريا

"التعليم": إعلان أعداد كراسات تظلمات الثانوية المستحقة لزيادة الدرجات غدًا

"التعليم": إعلان أعداد كراسات تظلمات الثانوية المستحقة لزيادة الدرجات غدًا

انتهاء تنفيذ "الدائرى الإقليمى" بالكامل خلال أسبوع.. وزير النقل: سيكون جاهز للافتتاح الرسمى قبل نهاية أغسطس.. الطريق يعتبر أهم مشروع مرورى نفذته الدولة فى آخر 40 عامًا.. ويخفض حركة النقل بدائرى القاهرة 50%

انتهاء تنفيذ "الدائرى الإقليمى" بالكامل خلال أسبوع.. وزير النقل: سيكون جاهز للافتتاح الرسمى قبل نهاية أغسطس.. الطريق يعتبر أهم مشروع مرورى نفذته الدولة فى آخر 40 عامًا.. ويخفض حركة النقل بدائرى القاهرة 50%

اللواء محمد بركات مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة المخدرات لـ"اليوم السابع": 3 مليارات جنيه حصيلة ضبط قضايا غسل أموال فى تجارة المخدرات..التنظيمات الإرهابية توزع الترامادول على عناصرها

اللواء محمد بركات مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة المخدرات لـ"اليوم السابع": 3 مليارات جنيه حصيلة ضبط قضايا غسل أموال فى تجارة المخدرات..التنظيمات الإرهابية توزع الترامادول على عناصرها

1000 مشجع فى مباراتى الأهلي أمام الإسماعيلي والمصري

1000 مشجع فى مباراتى الأهلي أمام الإسماعيلي والمصري

مش شرط تجيبيه من برة.. اعرفى إزاى تعملى الجيلى بالجيلاتين فى البيت

مش شرط تجيبيه من برة.. اعرفى إزاى تعملى الجيلى بالجيلاتين فى البيت

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة