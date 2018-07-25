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أحمد المسمارى: تركيا وقطر تنفقان أموال ضخمة لتغيير ديموغرافية السكان بليبيا

الأربعاء، 25 يوليه 2018 06:52 م
أحمد المسمارى: تركيا وقطر تنفقان أموال ضخمة لتغيير ديموغرافية السكان بليبيا العميد أحمد المسمارى
كتب : أحمد جمعة
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أكد العميد أحمد المسمارى المتحدث الرسمى باسم قوات الجيش الليبى أن تركيا وقطر تدعم الجماعات الإرهابية فى ليبيا، متهما إياهم بإنفاق مبالغ ضخمة لتغيير ديموغرافية السكان فى ليبيا، موضحا ان القيادة العامة للجيش الليبى تراهن على أبناء الشعب الليبى للقضاء على المؤامرات التى تحاك للبلاد.

 

وقال العميد أحمد المسمارى المتحدث الرسمى باسم الجيش الليبى فى مؤتمر صحفى، اليوم الأربعاء، أن قوات الجيش تمتلك وثائق وتسجيلات لاجتماعات الإرهابيين فى تركيا وقطر وتونس ، مؤكدا أن قوات الجيش الليبى مستمر فى معركته ويمتلك من القوة والعزيمة لتأمين ليبيا بالكامل.

 

وأوضح المسمارى أن الجيش الليبى ملتزم بمخرجات اجتماع باريس الأخير ، مؤكدا ان قوات الجيش ستتولى تأمين العملية الانتخابية التى ستجرى نهاية العام الجارى.


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