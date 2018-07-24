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يفتتحها الرئيس السيسى اليوم.. تعرف على محطة كهرباء بنى سويف فى 10 نقاط

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 07:00 ص
يفتتحها الرئيس السيسى اليوم.. تعرف على محطة كهرباء بنى سويف فى 10 نقاط غرفة تحكم محطة كهرباء ارشيفية
بنى سويف : هانى فتحى
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يفتتح الرئيس السيسى، اليوم الثلاثاء، محطة كهرباء بنى سويف العملاقة عبر الفيديو كونفرانس ضمن ثلاث محطات كبرى على مستوى الجمهورية .

وينشر اليوم السابع فى عشر نقاط معلومات عن محطة كهرباء بنى سويف

1-   تقع محطة كهرباء غياضة الشرقية على الطريق الصحراوي الشرقي القديم بنى سويف – المنيا، بالقرب من قرية غياضة الشرقية التابعة لمركز ببا جنوب المحافظة، وتطل مباشرة من الجانب الغربي لها على نهر النيل، والمحطة مقامة على مساحة 500 ألف متر مكعب .

 

2- إحدى تلك المحطات التي جاءت نتاجاً لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ في مارس 2015،  بالاشتراك مع شركة سيمنز الالمانية وتحالفها شركة السويدى .

 

3- تعمل محطة بني سويف بنظام الدورة المركبة وبأحدث التكنولوجيات المتاحة عالمياً في الوقت الحالي ، فهي الأحدث من نوعها عالمياً ، بنسبة كفاءة 62 % ( أقل معدل استهلاك وقود للكيلووات ) ، ويستخدم بها تكنولوجيا أبراج التبريد بتكثيف الهواء .

 

4-  المحطة تم تنفيذها في حوالي 30 شهر غير شامل  فترات تجارب التشغيل وهو معدل تنفيذ قياسي عالمي ، بالاضافة الى  ان المشروع تم تنفيذه في 42 مليون ساعة عمل تقريبا  " أمنة بدون إصابات أو خسائر".

 

5- وبلغت قوة العمالة القصوى المباشرة 6400 عاملا ، منهم 95% مصريين ، ( 75 %  من أبناء بني سويف ) ، بخلاف 5% أجانب (35 جنسية  )، فضلا عن مشاركة 26 مقاول من الباطن في التنفيذ

 

6- وصلت كميات الحفر التي تم تنفيذها  لتمهيد وتأهيل الموقع إلى مليون و760 ألف متر مكعب ، بينما وصلت كميات الخراسانة المستخدمة في المشروع إلى 160 ألف متر مكعب، و21 ألف طن حديد تسليح ،  إضافة إلى 38 ألف طن من المصنعات الحديدية،

 

7- بلغت كمية الكابلات  مليون و900 ألف متر طولى من الكابلات المستخدمة في التوصيلات والأعمال الكهربائية والفنية.

 

8-  المشروع يتكون من 4 بلوك (دورة مركبة) وكل دورة تنتج 1200 ميجا وات، ليصل إجمالى ما تنتجه المحطة 4800 ميجا وات، وكل بلوك عبارة 2 تربينة غازية و2 غلاية استعادة طاقة وتربينة بخارية .

 

9- تنقسم المحطة إلى ثلاث مدرجات، تبدأ بالمنطقة الرئيسية التى توجد بها التوربينات، ثم المنطقة الوسطى مروراً بالمنطقة المطلة على النيل،

 

10- تساهم محطة كهرباء بنى سويف بنحو 20 % من إجمالى الكهرباء المربوطة على الشبكة القومية للكهرباء ، وخاصة أنها تعمل بأعلى كفاءة توليد بالعالم تصل لـ60%.


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