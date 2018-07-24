يفتتحها الرئيس السيسى اليوم.. تعرف على محطة كهرباء بنى سويف فى 10 نقاط

بنى سويف : هانى فتحى

يفتتح الرئيس السيسى، اليوم الثلاثاء، محطة كهرباء بنى سويف العملاقة عبر الفيديو كونفرانس ضمن ثلاث محطات كبرى على مستوى الجمهورية .

وينشر اليوم السابع فى عشر نقاط معلومات عن محطة كهرباء بنى سويف

1- تقع محطة كهرباء غياضة الشرقية على الطريق الصحراوي الشرقي القديم بنى سويف – المنيا، بالقرب من قرية غياضة الشرقية التابعة لمركز ببا جنوب المحافظة، وتطل مباشرة من الجانب الغربي لها على نهر النيل، والمحطة مقامة على مساحة 500 ألف متر مكعب .

2- إحدى تلك المحطات التي جاءت نتاجاً لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ في مارس 2015، بالاشتراك مع شركة سيمنز الالمانية وتحالفها شركة السويدى .

3- تعمل محطة بني سويف بنظام الدورة المركبة وبأحدث التكنولوجيات المتاحة عالمياً في الوقت الحالي ، فهي الأحدث من نوعها عالمياً ، بنسبة كفاءة 62 % ( أقل معدل استهلاك وقود للكيلووات ) ، ويستخدم بها تكنولوجيا أبراج التبريد بتكثيف الهواء .

4- المحطة تم تنفيذها في حوالي 30 شهر غير شامل فترات تجارب التشغيل وهو معدل تنفيذ قياسي عالمي ، بالاضافة الى ان المشروع تم تنفيذه في 42 مليون ساعة عمل تقريبا " أمنة بدون إصابات أو خسائر".

5- وبلغت قوة العمالة القصوى المباشرة 6400 عاملا ، منهم 95% مصريين ، ( 75 % من أبناء بني سويف ) ، بخلاف 5% أجانب (35 جنسية )، فضلا عن مشاركة 26 مقاول من الباطن في التنفيذ

6- وصلت كميات الحفر التي تم تنفيذها لتمهيد وتأهيل الموقع إلى مليون و760 ألف متر مكعب ، بينما وصلت كميات الخراسانة المستخدمة في المشروع إلى 160 ألف متر مكعب، و21 ألف طن حديد تسليح ، إضافة إلى 38 ألف طن من المصنعات الحديدية،

7- بلغت كمية الكابلات مليون و900 ألف متر طولى من الكابلات المستخدمة في التوصيلات والأعمال الكهربائية والفنية.

8- المشروع يتكون من 4 بلوك (دورة مركبة) وكل دورة تنتج 1200 ميجا وات، ليصل إجمالى ما تنتجه المحطة 4800 ميجا وات، وكل بلوك عبارة 2 تربينة غازية و2 غلاية استعادة طاقة وتربينة بخارية .

9- تنقسم المحطة إلى ثلاث مدرجات، تبدأ بالمنطقة الرئيسية التى توجد بها التوربينات، ثم المنطقة الوسطى مروراً بالمنطقة المطلة على النيل،

10- تساهم محطة كهرباء بنى سويف بنحو 20 % من إجمالى الكهرباء المربوطة على الشبكة القومية للكهرباء ، وخاصة أنها تعمل بأعلى كفاءة توليد بالعالم تصل لـ60%.