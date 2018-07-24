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الثلاثاء، 24 يوليه 2018 10:46 م
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وكيل صحة الدقهلية يوجه أطباء بلقاس للعمل بالوحدات الصحية بالقرى لسد العجز

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 10:32 م
وكيل صحة الدقهلية يوجه أطباء بلقاس للعمل بالوحدات الصحية بالقرى لسد العجز الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية
الدقهلية شريف الديب
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أمر الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ، مجموعة من الأطباء فى مختلف التخصصات من العاملين بديوان المديرية إدارة الرعاية الأساسية وأطباء ديوان الإدارة الصحية ببلقاس، بالتوجه الى وحدات ومراكز طب الأسرة المختلفة فى قرى ومركز بلقاس وذلك لسد العجز فى التخصصات المختلفة من الأطباء ، وتوفير الخدمات الصحية التخصصية للمرضى ولرفع العبأ والمعاناه عن المرضى.

وتوجه فريق مكون من 13 طبيبا أخصائيا فى تخصصات الباطنة -النساء والتوليد وتنظيم الأسرة -الأطفال -الجلدية -الأسنان -ممارس عام ،وتم توزيعهم على 10 وحدات ومراكز طب الأسرة بقرى مركز بلقاس ، ووقع الأطباء الكشف على ما يقرب من 500 مريض اليوم ز

وصرح وكيل الوزارة أن مديرية الصحة تبذل قصارى جهدها لتوفير الخدمات الصحية والتخصصية بكل مكان ،حتى لو تطلب ذلك أن يقوم بنفسه فى المساعدة بسد العجز ،كما وجه باستمرار تلك المأموريات على مدار الأيام المقبلة فى المناطق الأخرى البعيدة عن منطقة الحضر والمدينة حرصا على وصول الخدمة الطبية لكل فئات المجتمع، موجها بالشكر للأطباء الذين ساهموا فى هذا العمل بكل ترحاب .

 

 

 

 

 

 

 


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