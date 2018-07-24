وزير الخارجية: تركيا تبلغ أمريكا رفضها العقوبات على إيران

رويترز

قال وزير الخارجية التركى مولود تشاووش أوغلو اليوم الثلاثاء إن تركيا أبلغت المسؤولين الأمريكيين بأنها تعارض العقوبات الأمريكية على إيران وأنها ليست ملزمة بتطبيقها.

وقال تشاووش أوغلو فى مؤتمر صحفى فى أذربيجان "لسنا مضطرين للالتزام بالعقوبات التى يفرضها بلد على آخر. ونحن لا نعتبر العقوبات صائبة أيضا".

وأضاف "عقدنا اجتماعات مع الولايات المتحدة فى أنقرة وأبلغناها بصراحة: تركيا تحصل على النفط والغاز من أذربيجان وإيران وروسيا والعراق. إذا لم أشتر من إيران الآن، فمن أين أسد هذه الحاجة؟"