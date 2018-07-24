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الثلاثاء، 24 يوليه 2018 06:27 ص
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وزارة دفاع كوريا الجنوبية تعلن تقليص مواقع الحراسة على الحدود مع الشمال

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 05:00 ص
وزارة دفاع كوريا الجنوبية تعلن تقليص مواقع الحراسة على الحدود مع الشمال القمة بين الكوريتين
سول (رويترز)
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نقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" عن وزارة الدفاع قولها اليوم الثلاثاء، إنها تعتزم تقليص مواقع الحراسة والمعدات على طول المنطقة منزوعة السلاح على حدودها مع كوريا الشمالية.

ووفقا ليونهاب فقد قالت الوزارة فى تقرير للجنة برلمانية إنها تعتزم خفض عدد جنود مواقع الحراسة والمعدات كاختبار أولى ثم ستدرس توسيع نطاق هذا الخفض من أجل تطبيق اتفاق "لتحويل المنطقة منزوعة السلاح إلى منطقة سلام" أبرم خلال القمة بين الكوريتين فى أبريل.

ولم يصدر تعقيب بعد من وزارة الدفاع على تقرير الوكالة.

 


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