ننشر أسماء مرشحى المعارضة السورية للجنة الدستورية بينهم 5 من منصة القاهرة

كتب ــ أحمد علوى

حصل "اليوم السابع" على أسماء قائمة مرشحة المعارضة السورية للجنة الدستورية التى ستقدم أفكاراً من أجل دستور سوريا الجديد، وذلك وفقا للقرارات الأممية الصادرة فى هذا الخصوص، وتحديدا القرار الأممى 2254 ومخرجات اجتماع جنيف 1.

وتشمل قائمة مرشحة المعارضة السورية للجنة الدستورية 50 اسما، وهم "إبراهيم الجباوي، وأحمد السيد يوسف، وأحمد العسراوي، وأحمد طعمة، وإدوار حشوة، وأليس المفرج، وأنس العبدة، وبدر جاموس، وبسمة قضماني، وبشار الحاج علي، وبشار الزعبي، وجبرائيل كورية، ، وحسن الحريري، وحسن عبيد، وحواس سعدون، وديمه موسى، ورياض الحسن، وزهرة محمد، وسامى بيتنجانه، وصفوان عكاش، وطارق الكردي، وعبد الأحد اسطيفو، وعبد الباسط الويس، وعبد الحميد العواك، وعبد المجيد بركات، وعروب المصري، وعشتار محمود، وعوض العلي، ومحمد رشيد، ومحمد على الصايغ، ومحمد نورى أحمد، ومحمد السعدي، ومحمود عطور، ومرح البقاعي، ومهند دليقان، ونبراس الفاضل، وهادى البحرة، وهنادى أبوعرب، وهيثم رحمة، وياسر الخميس، وياسر الفرحان، ويحيى العريضي، ويحيى عزيز، ويوسف سلمان، ويوسف قدورة.

وشملت قائمة مرشحة المعارضة السورية للجنة الدستورية 5 أعضاء من منصة مؤتمر القاهرة للمعارضة السورية وهم، الفنان جمال سليمان، وفراس الخالدي، وقاسم درويش، وأحمد الأحمر، وعمار النحاس.

وأجرى المبعوث الأممى إلى سوريا ستيفان ديمستورا عددًا من الاجتماعات والمشاورات المكثفة فى عدد من البلدان العربية وكانت أبرزها زيارته الأخيرة لمصر، للتنسيق والتشاور مع القيادة المصرية حول بنود الدستور السورى والأطراف المعنية بوضع مواد الدستورى.

وقدمت دمشق بالفعل لائحتها المؤلفة من 50 مندوباً والتى تضم أكثرية من أعضاء حزب البعث ومؤتمر الشعب السورى.

كان مصدر سورى مطلع قد أكد لـ"اليوم السابع" أن عددا من الدول العربية وفى مقدمتها مصر والسعودية ترفضان أى إملاءات خارجية أو تدخل فى كتابة الدستور السورى، مشددة على أهمية أن تقود الأطراف السورية عملية كتابة مواد الدستور وتقدم الأسماء المرشحة فى عضوية اللجنة الدستورية لكتابة دستور سوريا.



