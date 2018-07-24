video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 24 يوليه 2018 12:32 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

ننشر أسماء مرشحى المعارضة السورية للجنة الدستورية بينهم 5 من منصة القاهرة

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 11:11 ص
ننشر أسماء مرشحى المعارضة السورية للجنة الدستورية بينهم 5 من منصة القاهرة ديمستورا والمعارضة السورية
كتب ــ أحمد علوى
إضافة تعليق

حصل "اليوم السابع" على أسماء قائمة مرشحة المعارضة السورية للجنة الدستورية التى ستقدم أفكاراً من أجل دستور سوريا الجديد، وذلك وفقا للقرارات الأممية الصادرة فى هذا الخصوص، وتحديدا القرار الأممى 2254 ومخرجات اجتماع جنيف 1.

 

وتشمل قائمة مرشحة المعارضة السورية للجنة الدستورية 50 اسما، وهم "إبراهيم الجباوي، وأحمد السيد يوسف، وأحمد العسراوي، وأحمد طعمة، وإدوار حشوة، وأليس المفرج، وأنس العبدة، وبدر جاموس، وبسمة قضماني، وبشار الحاج علي، وبشار الزعبي، وجبرائيل كورية، ، وحسن الحريري، وحسن عبيد، وحواس سعدون، وديمه موسى، ورياض الحسن، وزهرة محمد، وسامى بيتنجانه، وصفوان عكاش، وطارق الكردي، وعبد الأحد اسطيفو، وعبد الباسط الويس، وعبد الحميد العواك، وعبد المجيد بركات، وعروب المصري، وعشتار محمود، وعوض العلي، ومحمد رشيد، ومحمد على الصايغ، ومحمد نورى أحمد، ومحمد السعدي، ومحمود عطور، ومرح البقاعي، ومهند دليقان، ونبراس الفاضل، وهادى البحرة، وهنادى أبوعرب، وهيثم رحمة، وياسر الخميس، وياسر الفرحان، ويحيى العريضي، ويحيى عزيز، ويوسف سلمان، ويوسف قدورة.

 

وشملت قائمة مرشحة المعارضة السورية للجنة الدستورية 5 أعضاء من منصة مؤتمر القاهرة للمعارضة السورية وهم، الفنان جمال سليمان، وفراس الخالدي، وقاسم درويش، وأحمد الأحمر، وعمار النحاس.

 

وأجرى المبعوث الأممى إلى سوريا ستيفان ديمستورا عددًا من الاجتماعات والمشاورات المكثفة فى عدد من البلدان العربية وكانت أبرزها زيارته الأخيرة لمصر، للتنسيق والتشاور مع القيادة المصرية حول بنود الدستور السورى والأطراف المعنية بوضع مواد الدستورى.

 

وقدمت دمشق بالفعل لائحتها المؤلفة من 50 مندوباً والتى تضم أكثرية من أعضاء حزب البعث ومؤتمر الشعب السورى.

 

كان مصدر سورى مطلع قد أكد لـ"اليوم السابع" أن عددا من الدول العربية وفى مقدمتها مصر والسعودية ترفضان أى إملاءات خارجية أو تدخل فى كتابة الدستور السورى، مشددة على أهمية أن تقود الأطراف السورية عملية كتابة مواد الدستور وتقدم الأسماء المرشحة فى عضوية اللجنة الدستورية لكتابة دستور سوريا.

القائنة
قائمة-الاسماء
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اللجنة الدستورية لكتابة دستور سوريا "صداع فى رأس ديمستورا".. المبعوث الأممى إلى البلاد يجرى مشاورات مكثفة لتشكيل اللجنة.. مصر والسعودية ترفضان التدخلات الخارجية.. وتشددان على ضرورة دعم القرارات الوطنية السورية

المعارضه السوريه

اخبار سوريا

اخر اخبار سوريا

اللجنه الدستوريه لسوريا

اسماء المعارضه السوريه

كتابه دستور سوريا




لا تفوتك
رئيس الرقابة الإدارية: الدولة أضافت محطات لشبكة الكهرباء بقدرة 25 ألف ميجا وات

رئيس الرقابة الإدارية: الدولة أضافت محطات لشبكة الكهرباء بقدرة 25 ألف ميجا وات

العثور على 20 جثة جديدة بسبب حرائق الغابات فى اليونان

العثور على 20 جثة جديدة بسبب حرائق الغابات فى اليونان

بالأرقام.. ننشر مخططات مدن الجيل الرابع ومساحة كل مدينة وعدد السكان المستهدف.. أكثر من 30 مليون نسمة مخطط تسكينهم فى مدن الجيل الرابع.. أبرزها العاصمة الإدارية بمساحة 170 ألف فدان وتستوعب 6.5 مليون نسمة

بالأرقام.. ننشر مخططات مدن الجيل الرابع ومساحة كل مدينة وعدد السكان المستهدف.. أكثر من 30 مليون نسمة مخطط تسكينهم فى مدن الجيل الرابع.. أبرزها العاصمة الإدارية بمساحة 170 ألف فدان وتستوعب 6.5 مليون نسمة

صور.. "اليوم السابع" داخل مصنع تشغيل الغارمين بأطفيح بعد خروجهم من السجون.. "ميلاد" هرب من المنزل بعد صدور حكم بالحبس.. و"سعاد": لجأت إلى العمل للإنفاق على الأسرة بعد تعرض زوجى للسجن 3 سنوات

صور.. "اليوم السابع" داخل مصنع تشغيل الغارمين بأطفيح بعد خروجهم من السجون.. "ميلاد" هرب من المنزل بعد صدور حكم بالحبس.. و"سعاد": لجأت إلى العمل للإنفاق على الأسرة بعد تعرض زوجى للسجن 3 سنوات

علاء أبو القاسم يتأهل إلى دور الـ16 ببطولة العالم للسلاح بالصين

علاء أبو القاسم يتأهل إلى دور الـ16 ببطولة العالم للسلاح بالصين

ملكة جمال العالم السابقة تروج للسياحة من مالديف الشرق "مرسى علم"

ملكة جمال العالم السابقة تروج للسياحة من مالديف الشرق "مرسى علم"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة