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نقيب الصيادلة: إنشاء شركة توزيع أدوية برأس مال نصف مليار جنيه

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 03:38 م
نقيب الصيادلة: إنشاء شركة توزيع أدوية برأس مال نصف مليار جنيه الدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة
كتبت آية دعبس
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قال الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، إن النقابة قررت إنشاء شركة لتوزيع الأدوية، وسيتم فصل الملكية عن الإدارة لضمان نجاح الشركة، مشيرا إلى أن النقابة على أعقاب إنشاء أكبر شركة لتوزيع الأدوية برأس مال نصف مليار جنيه.
 
 
وأضاف نقيب الصيادلة، خلال كلمته باجتماع لجنة الاستثمار منذ قليل، أنه سيتم تخصيص حساب لاستلام الأموال الخاصة بالشركة، مشيراً إلى أن الشركة ستقضى على احتكار شركات التوزيع ورفض شركات التوزيع عن سحب الادوية منتهية الصلاحية.
 
 
وأوضح أن شركة توزيع الأدوية ستكون كيان قوى يعبر عن الصيادلة وداعم لهم، مفيدا بأنه لن يسمح بمشاركة الدخلاء فى إنشاء الشركة.

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نقابة الصيادلة

نقيب الصيادلة

شركة نقابة الصيادلة للادوية




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