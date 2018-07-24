نجار يتجرد من الإنسانية ويغتصب طفلة عمرها 5 سنوات بحوش عيسى

البحيرة - جمال أبو الفضل وناصر جودة

تجرد نجار من مشاعر الإنسانية، واغتصب طفلة صغيرة عندما استدرجها لشقة أحد أقاربها اثناء نقل عفش عروسة بقرية ناصر بحوش عيسى التابعة لمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء علاء الدين عبدالفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة حوش عيسى، بتلقى بلاغ من " ش ع ط"، والد الطفلة ملك 5 سنوات باغتصابها على يد نجار.

انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وتبين أنه أثناء نقل عفش عروسة قريبة النجار لعش الزوجية وأثناء لهو الطفلة داخل شقة العريس ابن عمها استفرد المتهم "محمد ر غ" نجار بها ومزق ملابسها واغتصبها.

وعند وصول عم الطفلة، أمسك بالنجار لكنه فر هاربا وتم تحرير 11901 إدارى حوش عيسى لسنة 2018 .

أمرت نيابة حوش عيسى بضبط وإحضار المتهم، وجارٍ البحث عنه.