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نائب محافظ القاهرة عن رئيس حى الأزبكية: "تعشمت فيه خيرا ولكنه خيب ظنونى"

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 10:21 ص
نائب محافظ القاهرة عن رئيس حى الأزبكية: "تعشمت فيه خيرا ولكنه خيب ظنونى" اللواء محمد أيمن عبد التواب نائب محافظ القاهرة - أرشيفية
كتب ــ سيد الخلفاوى
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علق اللواء محمد أيمن عبد التواب، نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الغربية والشمالية، على ما رصده "اليوم السابع" ونشره بعنوان "صور.. غياب الرقابة حولت "الأزبكية" من حى تاريخى إلى عشوائى.. انتشار الباعة والمقاهى تهدد العقارات التاريخية بالحرائق والانهيار.. مواقف للسيرفيس فى كل مكان تغلق الطرق.. ورئيس الحى لا يرى الفوضى والإهمال"، قائلا: للأسف رئيس الحى خيب كل الظنون وخالف كل التوقعات.

وقال نائب محافظ القاهرة، لـ"اليوم السابع"، كنت أتعشم فيه خيرا بعد نقله من حى دار السلام، ولكنه خالف كل ظنونى، مضيفا أنه يمكن تطبيق القانون على الجميع إذا مارس كل فرد فى المجتمع دوره كما يجب أن يكون، ولا أستثنى المواطن، فكل مواطن مسئول بمكانه.

كان "اليوم السابع" أجرى جولة ميدانية رصد من خلالها عددا كبيرا من المخالفات فى حى الأزبكية الذى يرأسه اللواء صبرى محمد عبده، حتى تحول من حى تاريخى عريق إلى حى ملىء بالإشغالات والمخالفات والعشوائية.


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