مندوب فلسطين بمجلس الأمن: متى ينفد صبر العالم تجاه جرائم الاحتلال

كتب أيمن رمضان

قال مندوب دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إن إسرائيل لا تهدف إلى الوصول إلى تسوية للقضية الفلسطينية وإقرار حل الدولتين، فضلاً عن أنها تنتهك القانون الدولى وتمارس جرائم حرب ضد الفلسطينيين، وتابع: "متى سوف ينفد صبر العالم تجاه الجرائم التى ترتكبها إسرائيل".

وأضاف "منصور"، خلال كلمته بالأمم المتحدة، أن الحكومة الإسرائيلية هى حكومة مستوطنين، موضحاً أن الاحتلال ينكر حق أمة كاملة ويعمد فى تهجير الفلسطينيين ينفذ سياسته التوسعية التى تعتمد على توسيع المستوطنات، متسائلاً: "أليست هذه السياسات خطيرة لكى تستحق إجراءات دولية طال انتظارها قبل أن يفوت الآوان فى حفظ السلام"، مشدداً على أن غياب المساءلة عن الانتهاكات لا يجدى نفعاً ولابد من خطة سلام تستند للقانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة".

وأعرب عن امتنان بلاده لجمهورية مصر العربية تجاه الجهود التى بذلتها لتحقيق السلام، وتابع: "ونأمل أن نشهد تقدماً على هذا الصعيد خلال الفترة القادمة".