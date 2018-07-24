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الثلاثاء، 24 يوليه 2018 10:58 ص
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مناورات روسية واسعة النطاق ورماية بالذخيرة الحية فى إقليم ما وراء البايكال

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 09:51 ص
مناورات روسية واسعة النطاق ورماية بالذخيرة الحية فى إقليم ما وراء البايكال القوات الروسية - أرشيفية
أ ش أ
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انطلقت فى المنطقة العسكرية الشرقية الروسية، اليوم الثلاثاء مناورات ميدانية واسعة النطاق بالمدفعية، بمشاركة حوالى 8 آلاف عسكرى من الوحدات الفرعية للمدفعية وتشكيلات الصواريخ، وذلك للتدريب على الرماية بالذخيرة الحية.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، عن المكتب الإعلامى للمنطقة العسكرية الشرقية، فى بيان بهذا الشأن، قوله، "بدأت الوحدات الفرعية للمدفعية التابعة للمنطقة العسكرية الشرقية فى تنفيذ المهام النارية فى ميادين الرمى التابعة للمنطقة".

يشارك فى هذه التدريبات ما يقرب من 8 آلاف عسكرى وحوالى ألفى قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية، من بينها أحدث منظومات الصواريخ التعبوية التكتيكية من طراز "إسكندر" وراجمات القذائف الصاروخية ذات عيار كبير من طراز "أوراجان" وراجمات القذائف الصاروخية الحديثة من طراز "تورنادو- جى"، بالإضافة إلى مدافع مدفعية الميدان المتمثلة فى مدافع الهاوتزر ذاتية الحركة من طراز "جفوزديكا" و"أكاتسيا" ومدافع الهاوتزر المحمولة من طراز "مستا - بى".

يذكر أن أطقم مدافع مدفعية الميدان وراجمات القذائف الصاروخية ومدافع الهاون ستشارك فى عدة مناورات تكتيكية مع الرماية بالذخيرة الحية، واعتمادا على نتائج هذه التدريبات الميدانية سيتم تقييم قدرة الوحدات الفرعية على سرعة التصرف والحركة، بالإضافة إلى كيفية قيامها بتنفيذ المهام فى ظروف ميادين الرمى غير مألوفة.


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