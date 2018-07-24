مليون عامل بالقطاع العام البريطانى يحصلون على أكبر زيادة بالأجور فى سنوات

رويترز

قالت الحكومة البريطانية اليوم الثلاثاء إن نحو مليون شخص من العاملين فى القطاع العام فى البلاد سيحصلون على أكبر زيادة فى الأجور فى سنوات.

وسيحصل المعلمون على زيادة فى الأجور قدرها 3.5 فى المئة بأثر رجعى من أبريل، بينما سيتلقى أعضاء القوات المسلحة زيادة إثنين فى المئة مع مكافأة قدرها 0.9 فى المئة للسنة المالية الحالية.

وقالت الحكومة فى بيان إن العاملين فى الشرطة سيحصلون على زيادة إثنين فى المئة، بينما سيحصل صغار الأطباء على إثنين فى المئة على الأقل.

وتأتى هذه الزيادة فى الأجور فى أعقاب زيادة سابقة أُعلنت فى مارس حصل عليها أكثر من مليون من الممرضين والعاملين فى المستشفيات، والذين سيتلقون زيادة قدرها 6.5 فى المئة على الأقل على مدار السنوات الثلاث القادمة.

وقالت وزارة المالية إن أحدث زيادة فى الأجور سيجرى تمويلها من ميزانيات وزارات الحكومة.