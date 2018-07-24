ملادينوف يصل غزة للقاء عدد من الفصائل الفلسطينية لبحث الأوضاع بالقطاع

كتب : أحمد جمعة - تصوير محمود فخرى

وصل منسق الأمم المتحدة لعملية السلام فى الشرق الأوسط نيكولاى ملادينوف، اليوم الثلاثاء، إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون "إيرز".

وقالت تقارير اعلامية فلسطينية أن ملادينوف سيلتقى خلال الزيارة عدد من قيادات الفصائل الفلسطينية لبحث الأوضاع فى قطاع غزة.

وكان ملادينوف قد عقد أمس الاثنين لقاء مع رئيس الحكومة الإسرئيلية بنيامين نتنياهو.

يذكر أن ملادينوف أكد أمس على ضرورة رفع الحصار الاسرائيلي المفروض على قطاع غزة وإنهاء الانقسام وإعادة الوحدة بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

كما دعا ملادينوف الدول المانحة لوضع خططا ومشاريع تنموية لصالح قطاع غزة.