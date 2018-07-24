مكتبة الإسكندرية تنظم اليوم احتفالية "مئوية الزعيم عبد الناصر"

الاسكندرية جاكلين منير

تنظم مكتبة الإسكندرية اليوم الثلاثاء، احتفالية "مئوية الزعيم جمال عبد الناصر"، وذلك الساعة الحادية عشر صباحا بالمسرح الصغير بمركز المؤتمرات، بحضور الدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية.

تأتى الاحتفالية ضمن نشاط المكتبة لتوثيق حقبة الرئيس جمال عبد الناصر بمناسبة مرور مائة عام على ميلاده وتزامنا مع ثورة يوليو.

وتتضمن الاحتفالية عرض فيلم جمال عبد الناصر وندوة عن السيرة الذاتية للرئيس الراحل بحضور الدكتورة هدى جمال عبد الناصر والدكتور مصطفى الفقى ولفيف من كبار الشخصيات القانونية والإعلامية والعامة. إضافة إلى افتتاح معرض "وصف الاسكندرية" بمناسبة الاحتفال بالعيد القومى للمدينة والذى يضم مجموعة من اللوحات التى تصور مدينة الاسكندرية فى القرن الثامن عشر الميلادى.