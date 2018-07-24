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الثلاثاء، 24 يوليه 2018 10:58 ص
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مقتل 14 مسلحا وإصابة 4 آخرين خلال عمليات للجيش الأفغانى شمال شرق البلاد

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 10:27 ص
مقتل 14 مسلحا وإصابة 4 آخرين خلال عمليات للجيش الأفغانى شمال شرق البلاد الجيش الأفغانى - أرشيفية
أ ش أ
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أعلن الجيش الأفغانى، اليوم الثلاثاء، مقتل ما لا يقل عن 14 مسلحا من بينهم اثنان من قادة طالبان خلال العمليات الجارية فى إقليم كابيسا شمال شرق أفغانستان.

وأوضح فيلق سيلاب 201 التابع للجيش الأفغانى، فى بيان أوردته وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية، أن الجيش الأفغانى وقوات الكوماندوز والشرطة المحلية وعملاء المخابرات الأفغانية أطلقوا عملية منسقة فى حى تاجاب لتحسين الوضع الأمنى والحكم الرشيد وتمهيد الطريق أمام انتخابات المجالس البرلمانية والمحلية.

وأضاف البيان، أن العمليات انطلقت بدعم من القوات الجوية وقوات المدفعية، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 14 مسلحا منذ بداية العمليات من يومين، كما أُصيب 4 بجروح خطيرة وأُلقى القبض على اثنين آخرين، وأكد الجيش الأفغانى أن العمليات تجرى بنجاح وأن السكان المحليين وأفراد الأمن لم يتكبدوا أية خسائر فى الأرواح خلال العمليات.


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