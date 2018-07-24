معامل التنسيق بجنوب الوادى تستقبل طلاب المرحلة الثانية

أعلن الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى أن معامل التنسيق الإلكترونى بمقر الجامعة بقنا وفروعها بالأقصر والبحر الاحمر بدأت في إستقبال طلاب الثانوية العامة من المرحلة الثانية للشعبتين العلمية والادبية.

وأضاف الدكتور محمد ابو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب فى بيان للجامعة أن المعامل تقدم خدماتها للطلاب الراغبين في تسجيل رغباتهم حتى يوم الجمعة 27 يوليو بحد أدنى للشعبة العلمية 320 درجة بواقع 78.05%وبحد أدنى 285 درجة بواقع 69.51% للشعبة الأدبية.