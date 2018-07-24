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الثلاثاء، 24 يوليه 2018 06:56 م
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مصرع 13 إرهابيا فى مداهمات أمنية بالمساعيد فى العريش

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 05:43 م
مصرع 13 إرهابيا فى مداهمات أمنية بالمساعيد فى العريش حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - دينا الحسينى
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توافرت معلومات لدى أجهزة الأمن تُفيد باتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية من منزل تحت الإنشاء كائن بقرية الياسمين شارع البحر حى المساعيد دائرة قسم شرطة ثالث العريش وكراً لهم.

 

وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية وباستهدافه فوجئت القوات بإطلاق الأعيرة النارية من هذه العناصر وتم التعامل معهم، مما أسفر عن مصرع  "13" عنصرا، وعُثر بحوزتهم على ("4" بندقية آلية، "2" بندقية خرطوش، "3" عبوة ناسفة مُعدة للتفجير، شريط طلقات مُتعدد بـه "83" طلقة، "5" طلقات خرطوش، كمية من فوارغ الطلقات الآلية).


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