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الثلاثاء، 24 يوليه 2018 07:56 ص
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مصرع مسن صدمه قطار VIP بالمراغة فى سوهاج

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 07:46 ص
مصرع مسن صدمه قطار VIP بالمراغة فى سوهاج جثة
سوهاج محمود مقبول
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استقبل مستشفى المراغة المركزى "مسن" فى الخامسة والسبعين من العمر جثة هامدة عقب اصطدام قطار VIP به أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه بناحية الضياع دائرة مركز المراغة.

كان اللواء عمر عبدالعال، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة المراغة يفيد بوفاة مسن صدمه أحد القطارات وتم نقل جثته للمستشفى.

 تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها الرائد أحمد الكاشف رئيس مباحث مركز شرطة المراغة، اصطدام القطار رقم 2009 VIP أسوان القاهرة بـ"زين العابدين عبد الفتاح أبو ضيف 75 سنة عامل" ويقيم شارع الجهاد دائرة قسم طهطا، أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة مما أدى لوفاته.  

تم نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزى وبسؤال نجله  ياسر زين الدين عبد الفتاح 39 سنة عامل– ويقيم بذات الناحية، أكد مضمون ما تقدم ونفى الشبهة الجنائية وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائى ذلك ولم ينتج عن ذلك ثمة تجاوزات بحركة سير القطارات وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3178 إدارى المركز لسنة 2018 وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن.

 


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