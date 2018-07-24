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الثلاثاء، 24 يوليه 2018 05:26 م
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مصرع عاملة سقطت من أعلى مصنع "ورق" فى الشرقية

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 03:44 م
مصرع عاملة سقطت من أعلى مصنع "ورق" فى الشرقية جثة - أرشيفية
الشرقية – فتحية الديب
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لقت عامله مصرعها، اليوم الثلاثاء، إثر سقوطها من أعلى سطح مصنع ورق وكراتين بدائرة مركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

 

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مستشفى "بلبيس" المركزي، يفيد بوصول "هاجر.م.م" 16 عامًا، عاملة بمصنع "محمد وأميرة" للورق، جثة هامدة؛ إثر سقوطها من علو بالمصنع المُشار إليه.

 

وبالانتقال وسؤال "محمود.ع.ا.ا" 42 عامًا، مُشرف عام بالمصنع، أفاد بأنه حال قيام المتوفية بوضع بعض الكراتين بالمصعد المُخصص لنقل البضائع بالطابق الثاني بالمصنع، اختل توازنها وسقطت أرضًا وتوفيت فى الحال، وبسؤال والدها أيد ما جاء بأقوال المُشرف، واتهم مسئولى المصنع بالإهمال، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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