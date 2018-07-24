مصرع طالب أسفل عجلات القطار بمزلقان قرية الزنكلون فى الشرقية

لقى طالب بالمرحلة الثانوية، مصرعه، اليوم الثلاثاء؛ إثر سقوطه أسفل عجلات القطار القادم من القاهرة تجاه مدينة الزقازيق، وذلك بمزلقان قرية "الزنكلون" بالزقازيق بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الزقازيق، يفيد بمداهمة القطار القادم من الزقازيق إلى القاهرة لأحد الأشخاص بمزلقان قرية "الزنكلون" التابعة لدائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين سقوط "حمدى.ع.ح.م" 17 عامًا، طالب بالمرحلة الثانوية، مُقيم بقرية "الزنكلون"، تحت عجلات القطار ما أسفر عن وفاته فى الحال.

وبسؤال والد المتوفى أفاد بوفاة نجله حال عبوره من أسفل الشادوف بمزلقان السكة الحديد، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى الوفاة، أو يشتبه فى حدوثها جنائيًا، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.