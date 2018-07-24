مصرع سائق وإصابة 3 فى حادث تصادم بين سيارتين بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد الطريق الزراعى الشرقى ناحية قرية أولاد يحيى الحاجر دائرة مركز دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج وقوع مصادمة بين سيارة ميكروباص وسيارة ربع نقل، نتيجة التخطى الخاطئ مما نتج عنه وفاة قائد السيارة الثانية وإصابة 3 أخرين وتم نقلهم للمستشفى المركزى بدار السلام والعام بسوهاج.

وبالإنتقال والفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العقيد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الشرق والرائد محمد أبوالعطا رئيس مباحث مركز شرطة دار السلام، أنه أثناء سير السيارة رقم "هـ ق أ 8631 " ميكروباص" قيادة عبد العزيز محمود عبد الحفيظ 30 سنة سائق - ويقيم دائرة مركز سوهاج علي الطريق اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة التخطى الخاطئ واصطدم بالسيارة رقم هـ ر أ 1893 " ربع نقل " قيادة علاء احمد عبد اللطيف عبد العال 30 سنة سائق ويقيم مركز المراغة

نتج عن الحادث وفاة قائد السيارة الثانية وإصابة قائد السيارة الأولى وأحمد حماد عبد الرحمن 29 سنة عامل ويقيم الحمادية – دائرة مركز سوهاج " مستقل السيارة الأولي " ومحمد أحمد عبد اللطيف 35 عامل ويقيمون المراغة " مستقل السيارة الثانية " بكسور متفرقة بالجسم"

تم نقل المتوفى والمصابين لمستشفيات المركزى و العام وبسؤال المصابين وشقيق قائد السيارة الثانية أيمن احمد عبد اللطيف عبد العال 38 سنةعامل ويقيم بذات الناحية قرروا بمضمون ما تقدم 00 ونفي الأخير الشبهة الجنائية وتم رفع أثار الحادث وتسيير حركة المرور والتحفظ على المركبتين وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 12309 جنح المركز لسنة 2018 وجاري العرض على النيابة العامة.