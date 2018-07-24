مصادر: مجلس القضاء الأعلى وافق على حركة مساعدى وزير العدل

كتبت هدى أبو بكر

قالت مصادر قضائية لـ "اليوم السابع"، إن مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مجدى أبو العلا، وافق على حركة مساعدى وزير العدل الجديدة، والتى أرسلها للمجلس المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل منذ أيام.

وشملت الحركة، موافقة المجلس خلال اجتماعه اليوم ،على ندب كلا من المستشارين، أحمد إسماعيل رئيسا للمكتب الفنى لوزير العدل، بالإضافة إلى إدارة شئون المحاكم، والمستشار على عبد العال سلطان مساعدا للوزير للديوان العام، والمستشار خالد عبد الوهاب اسماعيل مساعدا للوزير للطب الشرعى.

كما تم اعتماد المستشار أشرف محمد على رزق مساعدا للوزير لقطاع الشهر العقارى، والمستشار شريف الدياسطى مساعدا للوزير لشئون مجلس النواب، والمستشار وائل راضى مساعدا للوزير لقطاع التعاون الدولى، والمستشار أحمد عبد القوى لمركز الدراسات القضائية.