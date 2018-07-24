video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 24 يوليه 2018 05:26 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

مصادر: مجلس القضاء الأعلى وافق على حركة مساعدى وزير العدل

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 03:50 م
مصادر: مجلس القضاء الأعلى وافق على حركة مساعدى وزير العدل المستشار مجدى أبو العلا - رئيس مجلس القضاء الأعلى
كتبت هدى أبو بكر
إضافة تعليق

قالت مصادر قضائية لـ "اليوم السابع"، إن مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مجدى أبو العلا، وافق على حركة مساعدى وزير العدل الجديدة، والتى أرسلها للمجلس المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل منذ أيام.

 

وشملت الحركة، موافقة المجلس خلال اجتماعه اليوم ،على ندب كلا من المستشارين، أحمد إسماعيل رئيسا للمكتب الفنى لوزير العدل، بالإضافة إلى إدارة شئون المحاكم، والمستشار على عبد العال سلطان مساعدا للوزير للديوان العام، والمستشار خالد عبد الوهاب اسماعيل مساعدا للوزير للطب الشرعى.

 

كما تم اعتماد المستشار أشرف محمد على رزق مساعدا للوزير لقطاع الشهر العقارى، والمستشار شريف الدياسطى مساعدا للوزير لشئون مجلس النواب، والمستشار وائل راضى مساعدا للوزير لقطاع التعاون الدولى، والمستشار أحمد عبد القوى لمركز الدراسات القضائية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

5 قواعد وضعها مجلس القضاء الأعلى فى ترقيات وتنقلات القضاة.. تعرف عليها

بالأرقام.. تعرف على ترقيات وتنقلات النيابة بالجزء الأول من الحركة القضائية

وزير العدل يرسل حركة تغييرات مساعديه إلى "الأعلى للقضاء" لاعتمادها.. المستشار حسام عبد الرحيم يطلع على تقارير الإنجاز الدورية والشهرية لكل قطاع لتقييم المساعدين.. والحركة تشمل تغييرات لعدد من المساعدين

مجلس القضاء الأعلى

وزير العدل

مساعدى وزير العدل

حركة القضاة

حركة مساعدى وزير العدل

اخبا رالقضاء




لا تفوتك
رئيس سيمنز لـ"السيسى": أنت أفضل مفاوض قابلته على الإطلاق

رئيس سيمنز لـ"السيسى": أنت أفضل مفاوض قابلته على الإطلاق

محافظ الإسكندرية يأمر بغلق شاطئ النخيل بحى العجمى بعد تكرار غرق المواطنين

محافظ الإسكندرية يأمر بغلق شاطئ النخيل بحى العجمى بعد تكرار غرق المواطنين

3 محطات كهرباء عملاقة ترى النور اليوم.. الرئيس السيسى فى العاصمة الإدارية لافتتاحها.. رئيس الرقابة الإدارية: إضافة محطات جديدة لشبكة الكهرباء بقدرة 25 ألف ميجا وات.. ومحمد شاكر: سنصل للمستويات العالمية 2019

3 محطات كهرباء عملاقة ترى النور اليوم.. الرئيس السيسى فى العاصمة الإدارية لافتتاحها.. رئيس الرقابة الإدارية: إضافة محطات جديدة لشبكة الكهرباء بقدرة 25 ألف ميجا وات.. ومحمد شاكر: سنصل للمستويات العالمية 2019

عدوى كيكى تجتاح الوسط الفنى.. ابتكار فى التحدى.. دينا على أنغام شوقنا.. درة وياسمين تشاركان .. سما المصرى ترقص بالجلابية.. مطالبات لـ فيفى عبده بخوض التجربة.. عبير صبرى تشارك بطريقتها.. ورجال الفن يسخرون

عدوى كيكى تجتاح الوسط الفنى.. ابتكار فى التحدى.. دينا على أنغام شوقنا.. درة وياسمين تشاركان .. سما المصرى ترقص بالجلابية.. مطالبات لـ فيفى عبده بخوض التجربة.. عبير صبرى تشارك بطريقتها.. ورجال الفن يسخرون

تييرى هنرى يوافق على العمل مع ناصف ساويرس فى أستون فيلا

تييرى هنرى يوافق على العمل مع ناصف ساويرس فى أستون فيلا

معروف يوسف متعجبا من تصريحات بانسيه: كيف أعانى عبودية وأتشرف بالجنسية

معروف يوسف متعجبا من تصريحات بانسيه: كيف أعانى عبودية وأتشرف بالجنسية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة