مسئول بـ"الكرملين": بوتين وترامب قد يلتقيان على هامش قمة العشرين بالأرجنتين

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قال معاون الرئاسة الروسية "الكرملين" يورى أوشاكوف، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكى دونالد ترامب ربما يلتقيان على هامش قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها فى الأرجنتين خلال يومى 30 نوفمبر وأول ديسمبر القادمين، كما توجد احتمالات لاجتماعهما فى عدد من المحافل الدولية الأخرى.

وأضاف أوشاكوف - فى تصريح نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية - إن هناك خيارات أخرى قد يدرسها الرئيسان، والتى تشمل لقاءهما خلال قمة العشرين فى بوينوس آيرس، مشيرا إلى أن بوتين وترامب قد يجتمعان فى محافل دولية أخرى.

يُشار إلى أن مجموعة العشرين هو منتدى تأسس سنة 1999 بسبب الأزمات المالية فى التسعينات، ويمثل هذا المنتدى ثلثى التجارة فى العالم، وتهدف مجموعة العشرين إلى الجمع الممنهج للدول المتقدمة صناعيًا من أجل مناقشة القضايا الأساسية فى الاقتصاد العالمي.