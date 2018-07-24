مرشح اليمين المتطرف يهدد لولا دا سيلفا فى استطلاعات رأى انتخابات البرازيل

كتبت فاطمة شوقى

رغم وجود الرئيس البرازيلى السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا فى السجن بتهمة الفساد، إلا أنه لا يزال يتصدر استطلاعات الرأى التى تجرى حول الانتخابات الرئاسية فى البرازيل المقررة فى أكتوبر القادم، ولكن ظهر له منافس قوى أدخل اليمين المتطرف فى الانتخابات ويحظى بشعبية كبيرة من خلال التواصل الاجتماعى، قد يجعله يتراجع فى استطلاعات الرأى.

ووفقا لصحيفة "لاجاثيتا" الإسبانية فإن النائب اليمينى المتطرف المثير للجدل جاير بولسونارو أكد ترشحه فى الانتخابات البرازيلية، ووعد بانقاذ البرازيل، إلا أنه أثار موجات غضب فى تعليقاته العنصرية والخوف من المثليين، وعلى الرغم من ذلك فإن كثيرين من البرازيليين يعتبرونه الرجل الذى يكمن أن ينهى حالة انعدام الأمن الذى ضرب البلاد.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه من المعروف عنه أنه ليس لديه موقف جذرى ضد الإجهاض ويدافع عن التعذيب وعقوبة الإعدام.

وعلى رغم كل الخلافات، يتصدر بولسونارو نوايا التصويت للدورة الأولى، ما لم يسمح للرئيس اليسارى السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الموجود فى السجن منذ أبريل بتهمة الفساد، بالمشاركة فى الانتخابات، ويعتبر معظم المحللين احتمال حدوث ذلك ضئيلا، وعلى الرغم من ذلك فإن استطلاعات الرأى لا ترى أن مرشح اليمين المتطرف سيفوز فى الدورة الثانية.