video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 24 يوليه 2018 05:27 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مرشح اليمين المتطرف يهدد لولا دا سيلفا فى استطلاعات رأى انتخابات البرازيل

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 04:13 م
مرشح اليمين المتطرف يهدد لولا دا سيلفا فى استطلاعات رأى انتخابات البرازيل لولا دا سيلفا
كتبت فاطمة شوقى
إضافة تعليق

رغم وجود الرئيس البرازيلى السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا فى السجن بتهمة الفساد، إلا أنه لا يزال يتصدر استطلاعات الرأى التى تجرى حول الانتخابات الرئاسية فى البرازيل المقررة فى أكتوبر القادم، ولكن ظهر له منافس قوى أدخل اليمين المتطرف فى الانتخابات ويحظى بشعبية كبيرة من خلال التواصل الاجتماعى، قد يجعله يتراجع فى استطلاعات الرأى.

 

ووفقا لصحيفة "لاجاثيتا" الإسبانية فإن النائب اليمينى المتطرف المثير للجدل جاير بولسونارو أكد ترشحه فى الانتخابات البرازيلية، ووعد بانقاذ البرازيل، إلا أنه أثار موجات غضب فى تعليقاته العنصرية والخوف من المثليين، وعلى الرغم من ذلك فإن كثيرين من البرازيليين يعتبرونه الرجل الذى يكمن أن ينهى حالة انعدام الأمن الذى ضرب البلاد.

 

وأشارت الصحيفة، إلى أنه من المعروف عنه أنه ليس لديه موقف جذرى ضد الإجهاض ويدافع عن التعذيب وعقوبة الإعدام.

 

وعلى رغم كل الخلافات، يتصدر بولسونارو نوايا التصويت للدورة الأولى، ما لم يسمح للرئيس اليسارى السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الموجود فى السجن منذ أبريل بتهمة الفساد، بالمشاركة فى الانتخابات، ويعتبر معظم المحللين احتمال حدوث ذلك ضئيلا، وعلى الرغم من ذلك فإن استطلاعات الرأى لا ترى أن مرشح اليمين المتطرف سيفوز فى الدورة الثانية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قاض برازيلى يلغى أمرا قضائيا بإطلاق سراح الرئيس السابق لولا دا سيلفا

محكمة استئناف تأمر بإطلاق الرئيس البرازيلى السابق لولا دا سيلفا المدان بالفساد

البرازيل

الانتخابات البرازيلية

انتخابات البرازيل

بولسونارو

لولا دا سيلفا




لا تفوتك
رئيس سيمنز لـ"السيسى": أنت أفضل مفاوض قابلته على الإطلاق

رئيس سيمنز لـ"السيسى": أنت أفضل مفاوض قابلته على الإطلاق

محافظ الإسكندرية يأمر بغلق شاطئ النخيل بحى العجمى بعد تكرار غرق المواطنين

محافظ الإسكندرية يأمر بغلق شاطئ النخيل بحى العجمى بعد تكرار غرق المواطنين

3 محطات كهرباء عملاقة ترى النور اليوم.. الرئيس السيسى فى العاصمة الإدارية لافتتاحها.. رئيس الرقابة الإدارية: إضافة محطات جديدة لشبكة الكهرباء بقدرة 25 ألف ميجا وات.. ومحمد شاكر: سنصل للمستويات العالمية 2019

3 محطات كهرباء عملاقة ترى النور اليوم.. الرئيس السيسى فى العاصمة الإدارية لافتتاحها.. رئيس الرقابة الإدارية: إضافة محطات جديدة لشبكة الكهرباء بقدرة 25 ألف ميجا وات.. ومحمد شاكر: سنصل للمستويات العالمية 2019

عدوى كيكى تجتاح الوسط الفنى.. ابتكار فى التحدى.. دينا على أنغام شوقنا.. درة وياسمين تشاركان .. سما المصرى ترقص بالجلابية.. مطالبات لـ فيفى عبده بخوض التجربة.. عبير صبرى تشارك بطريقتها.. ورجال الفن يسخرون

عدوى كيكى تجتاح الوسط الفنى.. ابتكار فى التحدى.. دينا على أنغام شوقنا.. درة وياسمين تشاركان .. سما المصرى ترقص بالجلابية.. مطالبات لـ فيفى عبده بخوض التجربة.. عبير صبرى تشارك بطريقتها.. ورجال الفن يسخرون

تييرى هنرى يوافق على العمل مع ناصف ساويرس فى أستون فيلا

تييرى هنرى يوافق على العمل مع ناصف ساويرس فى أستون فيلا

معروف يوسف متعجبا من تصريحات بانسيه: كيف أعانى عبودية وأتشرف بالجنسية

معروف يوسف متعجبا من تصريحات بانسيه: كيف أعانى عبودية وأتشرف بالجنسية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة