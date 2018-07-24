مدير مستشفى كوم أمبو: استخدام تقنية حديثة فى فصل مكونات الدم والبلازما

أسوان - صلاح المسن

أكد الدكتور محمد غلاب مدير مستشفي كوم أمبو المركزي، أن المستشفى شهد مؤخرا دخول تقنية حديثة متمثلة فى جهاز فصل مكونات الدم والبلازما ومشتقات الدم وعوامل التجلط أوتوماتيكيا .

وأضاف مدير مستشفي كوم أمبو المركزي فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن هذا الجهاز سوف يوفر كافة خدمات نقل الدم المتنوعة للمرضي والمصابين، حيث يساهم الجهاز في سرعة فصل الصفائح الدموية وفصل جميع مشتقات الدم، سواء كرات دم حمراء أو البلازما أو الصفائح الدموية للمرضى بمستشفي كوم أمبو المركزي بدلا من استقدامها من بنك الدم الإقليمى بمدينة أسوان.