مدير أمن السويس يقود حملة أمنية لإزالة التعديات على أراضى الدولة

السويس- سيد نون

قاد اللواء محمد جاد مدير أمن السويس حملة أمنية بالتعاون مع الجهاز التنفيذي لإزالة التعديات علي أراضي الدولة.

وقامت الحملة الأمنية بإزالة تعديات علي 10 أفدنة في أرض اللاجون بالسويس وتم استعادة الأراضي المملوكة للدولة.

وازالت المعدات التابعة للأحياء جميع أنواع التعديات الخرسانية علي الأراضي في ظل تواجد امني مكثف.

شارك في الحملة اللواء أيمن عبد القادر مساعد مدير أمن السويس وخالد سعداوي السكرتير العام المساعد للمحافظة وسمير سعيد رئيس حي الجناين والعقيد احمد عبد العال مدير شرطة المرافق والادارات الهندسية بحي الجناين وعدد من القيادات الامنية والاشغالات والفنيين بالحي.